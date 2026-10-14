Miréia Wayhs, uma das precursoras da Unimed na região, morre aos 95 anos

O cooperativismo médico dá adeus nesta segunda-feira, 12 de outubro, a uma das precursoras do movimento na região. Miréia Simões Pires Wayhs foi uma das médicas fundadoras da então Unimed Ijuí, atual Unimed Noroeste/RS, esposa do primeiro presidente da cooperativa, médico Bruno Wayhs. “A classe médica está de luto pela perda de uma das pioneiras dessa história de 55 anos. Doutora Miréia contribuiu com sua visão e seu compromisso com a Medicina e o cooperativismo durante décadas. Seu legado permanecerá como parte fundamental da história de nossa Unimed e continuará inspirando gerações de médicos”, destaca o presidente do conselho de Administração da Unimed Noroeste/RS, médico Volnei Santos Malheiros.

Natural de Bagé, nasceu em 14 de agosto de 1931. Após casar-se com Bruno Wayhs, o casal se estabeleceu em Ijuí na década de 60. Miréia formou-se em Medicina pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) em 1956, atuando nas áreas de Ginecologia, Obstetrícia e Oncologia. Tem sua história ligada à Unimed desde os encontros preparatórios para a criação da cooperativa, oficialmente fundada em 20 de outubro de 1971.

A historiadora Marilda Silva, no livro “Medicina em Ijuí – Fragmentos de uma história e seus personagens (1890-1965)”, resgata a história da profissional também por sua atuação no Hospital de Caridade de Ijuí, na Associação Médica do Rio Grande do Sul (AMRIGS) e no Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul (Cremers). A obra conta ainda a participação de Miréia no registro de história oral do Museu de História da Medicina do Rio Grande do Sul (MUHM), em um projeto dedicado às mulheres na Medicina.

Em nota, a Unimed Noroeste/RS “manifesta sua solidariedade aos familiares, amigos, colegas de profissão e a todos que tiveram o privilégio de compartilhar sua trajetória”. O óbito da médica foi registrado na madrugada desta segunda-feira, no Hospital Unimed Noroeste/RS, aos 95 anos. O corpo de Miréia Simões Pires Wayhs está sendo velado na Capela A da Funerária Lupatini (Avenida David José Martins, 326), com celebração marcada para às 8h30 desta terça-feira, 13. Após, ocorrerá o sepultamento no Cemitério Municipal de Ijuí.

Fontes: Unimed Noroeste/RS. - SILVA, Marilda Almeida da. Medicina em Ijuí – Fragmentos de uma história e seus personagens (1890–1965). 2012.