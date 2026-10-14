WhatsApp

(55) 99644-6296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(55) 99644-6296

  • Página inicial
  • Municípios
  • Blogs e colunas
  • Cooperativismo
  • Política
  • Clima/Tempo
  • Últimas notícias
  • Plantão policial
Mecânica Jaime
Mercado do povo
Ponto Grill
APPATA
Unimed
Vento Sul
Rádio Municipal
Tarzan
Sicoob
Niederle
Meganet
Lazzaretti
Portela FM
Sicredi
Fitness
F&J Santos
Pizzaria Alcapone
Sala
Hospital Santo Antonio
Região Noroeste

Miréia Wayhs, uma das precursoras da Unimed na região, morre aos 95 anos

Médica participou da criação da então Unimed Ijuí, atual Unimed Noroeste/RS, e teve atuação nas áreas de Ginecologia, Obstetrícia e Oncologia

14/10/2026 12h19
Por: Júlio Santos
Médica Miréia Simões Pires Wayhs foi uma das fundadoras da Unimed Noroeste/RS (Foto: Arquivo da família)
Médica Miréia Simões Pires Wayhs foi uma das fundadoras da Unimed Noroeste/RS (Foto: Arquivo da família)

O cooperativismo médico dá adeus nesta segunda-feira, 12 de outubro, a uma das precursoras do movimento na região. Miréia Simões Pires Wayhs foi uma das médicas fundadoras da então Unimed Ijuí, atual Unimed Noroeste/RS, esposa do primeiro presidente da cooperativa, médico Bruno Wayhs. “A classe médica está de luto pela perda de uma das pioneiras dessa história de 55 anos. Doutora Miréia contribuiu com sua visão e seu compromisso com a Medicina e o cooperativismo durante décadas. Seu legado permanecerá como parte fundamental da história de nossa Unimed e continuará inspirando gerações de médicos”, destaca o presidente do conselho de Administração da Unimed Noroeste/RS, médico Volnei Santos Malheiros.

Natural de Bagé, nasceu em 14 de agosto de 1931. Após casar-se com Bruno Wayhs, o casal se estabeleceu em Ijuí na década de 60. Miréia formou-se em Medicina pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) em 1956, atuando nas áreas de Ginecologia, Obstetrícia e Oncologia. Tem sua história ligada à Unimed desde os encontros preparatórios para a criação da cooperativa, oficialmente fundada em 20 de outubro de 1971.

A historiadora Marilda Silva, no livro “Medicina em Ijuí – Fragmentos de uma história e seus personagens (1890-1965)”, resgata a história da profissional também por sua atuação no Hospital de Caridade de Ijuí, na Associação Médica do Rio Grande do Sul (AMRIGS) e no Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul (Cremers). A obra conta ainda a participação de Miréia no registro de história oral do Museu de História da Medicina do Rio Grande do Sul (MUHM), em um projeto dedicado às mulheres na Medicina.

Em nota, a Unimed Noroeste/RS “manifesta sua solidariedade aos familiares, amigos, colegas de profissão e a todos que tiveram o privilégio de compartilhar sua trajetória”. O óbito da médica foi registrado na madrugada desta segunda-feira, no Hospital Unimed Noroeste/RS, aos 95 anos. O corpo de Miréia Simões Pires Wayhs está sendo velado na Capela A da Funerária Lupatini (Avenida David José Martins, 326), com celebração marcada para às 8h30 desta terça-feira, 13. Após, ocorrerá o sepultamento no Cemitério Municipal de Ijuí.

 Fontes: Unimed Noroeste/RS. - SILVA, Marilda Almeida da. Medicina em Ijuí – Fragmentos de uma história e seus personagens (1890–1965). 2012.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
© Marcello Casal jr/Agência Brasil Anvisa proíbe canetas emagrecedoras sem registro vendidas na internet
© Rafa Neddermeyer/Agência Brasil Anvisa proíbe suplementos alimentares de origem desconhecida
© Valter Campanato/Agência Brasil Anvisa aprova novo medicamento para tratar lúpus
Região NoroesteRegião Noroeste - RS Região Noroeste do RS
Ver mais notícias
Tenente Portela, RS
Atualizado às 14h17
21°
Chuva Máxima: 22° - Mínima: 16°
21°

Sensação

7.13 km/h

Vento

88%

Umidade

Pizzaria Alcapone
Meganet
F&J Santos
Fitness
Mecânica Jaime
Tarzan
Hospital Santo Antonio
Mercado do povo
APPATA
Rádio Municipal
Agro Niederle
Lazzaretti
Portela FM
Ponto Grill
Unimed
Sicoob
Sala
Folha Popular
Sicredi
Ponto Grill
Unimed
Sicoob
Agro Niederle
Mercado do povo
Lazzaretti
Mecânica Jaime
APPATA
Vento Sul
Sala
Fitness
Meganet
Sicoob
F&J Santos
Pizzaria Alcapone
Tarzan
Rádio Municipal
Sicredi
Hospital Santo Antonio
Municípios
Região Noroeste - RS
Polícia Civil cumpre mandado de prisão preventiva em Crissiumal
Região Noroeste - RS
Miréia Wayhs, uma das precursoras da Unimed na região, morre aos 95 anos
Mecânica Jaime
Pizzaria Alcapone
Sicredi
Unimed
F&J Santos
Vento Sul
Sicoob
Sala
Mercado do povo
Portela FM
APPATA
Meganet
Rádio Municipal
Lazzaretti
Fitness
Agro Niederle
Ponto Grill
Tarzan
Hospital Santo Antonio
Últimas notícias
Há 2 horas Estado de SP começa a preparar mais de 114 mil urnas para o 2º turno
Há 2 horas Senado celebra Dia do Médico com debate sobre a profissão
Há 2 horas Justiça do Rio condena homens por estupro coletivo de jovem de 17 anos
Há 2 horas Candidato já pode conferir onde fará reaplicação da PND, no domingo
Há 3 horas Polícia Civil cumpre mandado de prisão preventiva em Crissiumal
Sala
Mercado do povo
Hospital Santo Antonio
Mecânica Jaime
Vento Sul
Meganet
Unimed
Lazzaretti
Sicredi
Tarzan
Pizzaria Alcapone
APPATA
Rádio Municipal
Fitness
Agro Niederle
F&J Santos
Portela FM
Ponto Grill
Sicoob
Mais lidas
1
Há 4 dias Nossa Terra, Nossa Gente: irmã Irene Luisa Pittas relembra trajetória de fé e dedicação à saúde Religiosa conta sobre a infância, a vocação, a formação profissional, os anos de trabalho em hospitais e sua ligação com Tenente Portela
2
Há 6 dias Sindicato denuncia suposta intimidação contra radialista em Tenente Portela
3
Há 6 dias TRE-RJ suspende propaganda eleitoral gratuita no RJ até domingo
4
Há 6 dias Mega-Sena acumula para R$ 112 milhões; confira os números sorteados
5
Há 3 dias Tenente Portela terá ponto facultativo nas repartições municipais em 13 de outubro
Portela FM
Rádio Municipal
Vento Sul
Ponto Grill
Tarzan
Mecânica Jaime
Hospital Santo Antonio
Sicredi
Sala
APPATA
F&J Santos
Portela FM
Pizzaria Alcapone
Unimed
Sicoob
Fitness
Agro Niederle
Meganet
Lazzaretti
Hospital Santo Antonio
Agro Niederle
APPATA
Vento Sul
Sala
Unimed
Sicredi
Sicoob
Ponto Grill
Tarzan
F&J Santos
Pizzaria Alcapone
Mercado do povo
Mecânica Jaime
Meganet
Lazzaretti
Fitness
Rádio Municipal
© Copyright 2026 - Todos os direitos reservados