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Polícia Civil cumpre mandado de prisão preventiva em Crissiumal

Ordem judicial foi expedida no âmbito de investigação sobre tráfico de drogas e associação para o tráfico

14/10/2026 12h22
Por: Júlio Santos
Imagem: Divulgação/PC
Imagem: Divulgação/PC

A Polícia Civil cumpriu um mandado de prisão preventiva na manhã desta quarta-feira, 14 de outubro, em Crissiumal. A ação foi realizada pela Delegacia de Polícia de Três Passos, com apoio da equipe da Operação Protetores das Fronteiras, Base de Redentora.

A ordem judicial foi expedida pelo Juízo da Comarca de Crissiumal, após representação da autoridade policial, no decorrer de uma investigação sobre os crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Após os procedimentos legais, o preso será encaminhado ao Presídio Estadual de Três Passos, onde permanecerá à disposição da Justiça.

Folha Popular: Com informações da Polícia Civil.

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