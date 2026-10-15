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Senado Federal

Plenário aprova sessão especial em homenagem às cientistas brasileiras

O Senado aprovou nesta quinta-feira (15) a realização de sessão especial em homenagem às cientistas brasileiras. A iniciativa é da senadora Leany ...

15/10/2026 20h30
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Senado
Leany Lemos, autora do requerimento da sessão especial, se pronuncia na tribuna - Foto: Carlos Moura/Agência Senado
Leany Lemos, autora do requerimento da sessão especial, se pronuncia na tribuna - Foto: Carlos Moura/Agência Senado

O Senado aprovou nesta quinta-feira (15) a realização de sessão especial em homenagem às cientistas brasileiras. A iniciativa é da senadora Leany Lemos (PSB-DF), com o apoio de outros dez parlamentares.

O requerimento propõe reconhecer a contribuição das mulheres para a ciência, a produção de conhecimento e o desenvolvimento do país. A homenagem está relacionada ao Dia Nacional da Ciência e Tecnologia (16 de outubro) e ao Dia Internacional das Ciências para a Paz e o Desenvolvimento (10 de novembro).

Na justificativa, os autores destacam a importância de valorizar a participação feminina na pesquisa científica e de dar visibilidade às mulheres que contribuem para o avanço da ciência e da inovação no Brasil.

Coral do Senado

Os 30 anos de história do Coral do Senado Federal também serão comemorados em sessão especial. A iniciativa está prevista em requerimento aprovado em Plenário, apresentado pelo senador Nelsinho Trad (PSD-MS).

Criado em 1996, o Coral do Senado reúne servidores da Casa em atividades musicais e contribui para a integração no ambiente de trabalho e a promoção da cultura. Ao longo de sua trajetória, o grupo ampliou seu repertório, com obras eruditas, populares e folclóricas, e participou de apresentações no Brasil e no exterior.

As datas das sessões especiais ainda serão determinadas pela Secretaria Geral da Mesa.

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