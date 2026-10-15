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Recapeamento avança no centro de Tenente Portela e praças passarão por reformas

Secretária de Planejamento e Políticas Estruturantes, Salete Bettio Sala, detalha etapas da pavimentação e anuncia a revitalização das praças Tenente Paiva e Tenente Portela

15/10/2026 16h40
Por: Júlio Santos
Fotos: Júlio Santos/FP
Fotos: Júlio Santos/FP

As obras de recapeamento asfáltico no centro de Tenente Portela seguem em andamento nesta quinta-feira, com intervenções em diferentes trechos e previsão de melhorias nos espaços públicos. A secretária municipal de Planejamento e Políticas Estruturantes, Salete Bettio Sala, explicou que os trabalhos fazem parte do projeto de municipalização do asfalto e incluem a recuperação de vias centrais e a reforma de duas praças do município.

O trecho em execução no entorno da Praça Tenente Paiva, conhecida como Praça do Chalé, terá continuidade até a Praça Tenente Portela, também chamada de Praça do Índio. Conforme Salete, a previsão inicial era concluir o trecho próximo à esquina da Saracura e à frente dos estabelecimentos Dalsim e Milkshake até o fim do dia ou na manhã seguinte, com posterior liberação para o trânsito.

Na sequência, a empresa responsável deverá atuar na Avenida Santa Rosa, na primeira quadra do Parque Linear, onde ficam os canteiros. A intervenção busca agilizar a preparação do local para a 5ª Feira Negócios Daqui, marcada para os dias 6, 7 e 8 de novembro.

A secretária também informou que está prevista uma intervenção na Avenida Santa Rosa para nivelar o pavimento e reduzir os buracos. O recapeamento de outros trechos poderá avançar conforme o andamento dos serviços e as condições do tempo. Na Rua Luiz Carlos Prestes, será necessário remover o solo em um ponto afetado por vazamento na rede da Corsan/Aegea, antes de dar continuidade ao trabalho.

Salete destacou que a chuva tem prolongado o cronograma. Segundo ela, é necessário aguardar que a água acumulada seque antes da aplicação do asfalto, para evitar problemas na qualidade e a formação de novos buracos pouco tempo depois da execução.

Praça Tenente Paiva será espaço de convivência

Além das obras viárias, a Prefeitura prepara a reforma da Praça Tenente Paiva. A primeira etapa prevê o isolamento da área com tapumes e a retirada das calçadas de pedra basáltica. O material será reaproveitado em outras obras municipais, incluindo a recuperação dos passeios da Praça Tenente Portela.

A proposta para a Praça Tenente Paiva é transformá-la em um espaço de convivência e lazer para a comunidade, com áreas gramadas, calçadas, bancos e pergolado. A intenção é oferecer um ambiente aberto para encontros, descanso e momentos em família.

Salete ressaltou que a praça ocupa uma posição central e tem vista para diferentes ruas da cidade. Segundo ela, a reforma pretende valorizar o espaço e ampliar as possibilidades de uso pela população.

Reforma da Praça Tenente Portela

A Praça Tenente Portela, conhecida como Praça do Índio, também receberá melhorias. Parte das pedras retiradas da Praça Tenente Paiva será utilizada para recompor as calçadas do local, que sofreram danos durante a remoção de árvores.

De acordo com a secretária, a reforma da Praça Tenente Portela será realizada em uma etapa posterior às intervenções previstas na Praça Tenente Paiva. A reutilização do material busca aproveitar estruturas existentes e contribuir para a recuperação dos passeios.

As obras integram as ações de melhoria da infraestrutura urbana e dos espaços públicos de Tenente Portela. O cronograma dos trabalhos seguirá condicionado às condições climáticas e à conclusão das etapas previstas.

Folha Popular

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