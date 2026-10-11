Tenente Portela terá ponto facultativo nas repartições municipais em 13 de outubro

A Prefeitura de Tenente Portela informou que terça-feira, 13 de outubro de 2026, será ponto facultativo nas repartições públicas municipais. A medida está relacionada à data comemorativa do Dia do Servidor Público, celebrado em 28 de outubro.

Com isso, as repartições públicas municipais estarão fechadas durante o dia. A exceção será a Casa de Passagem da Criança e do Adolescente, que manterá o atendimento normal.

A Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento também estará fechada. Em casos de urgência e emergência, a orientação é procurar atendimento no Hospital Santo Antônio.

Mais informações sobre a medida podem ser consultadas no Decreto Executivo nº 001/2026, conforme divulgado pela administração municipal.

Folha Popular: Com informações da Prefeitura Municipal de Tenente Portela.