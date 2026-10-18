WhatsApp

(55) 99644-6296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(55) 99644-6296

  • Página inicial
  • Municípios
  • Blogs e colunas
  • Cooperativismo
  • Política
  • Clima/Tempo
  • Últimas notícias
  • Plantão policial
Mercado do povo
Niederle
Sicoob
Sicredi
Mecânica Jaime
Rádio Municipal
Tarzan
Fitness
Hospital Santo Antonio
Sala
Unimed
Ponto Grill
Pizzaria Alcapone
APPATA
Portela FM
F&J Santos
Meganet
Lazzaretti
Vento Sul
Educação

Termina neste domingo prazo escolher idioma da prova do Enem 2026

Estudantes inscritos automaticamente podem escolher inglês ou espanhol

18/10/2026 14h08
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Brasil
© Tomaz Silva/Agência Brasil
© Tomaz Silva/Agência Brasil

Termina neste domingo (18) o prazo para que os candidatos inscritos automaticamente no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026 selecionem o idioma de preferência para a prova de língua estrangeira . As opções são inglês ou espanhol e a escolha deve ser feita na Página do Participante .

Pela primeira vez, o exame nacional contou com inscrição automática para estudantes concluintes do ensino médio na rede pública com o objetivo de aumentar a participação desse público no exame.

De acordo com a retificação do Edital nº 64/2026 do Enem , se o participante nessas condições perder o prazo, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) aplicará a prova de inglês, e o participante não poderá alterar a opção.

A prova de língua estrangeira conta com cinco questões de múltipla escolha, com foco na interpretação e compreensão de textos.

Para reforçar os estudos e adquirir vocabulário, o Ministério da Educação (MEC) disponibiliza gratuitamente a plataforma MEC Idiomas . A ferramenta digital oferece aulas gratuitas de inglês e espanhol do nível básico ao avançado.

Questionário socioeconômico

O participante inscrito de forma automática deverá também preencher o Questionário Socioeconômico .

Para preencher o questionário socioeconômico do Enem 2026, o candidato também deve acessar a Página do Participante do exame . É preciso usar a senha da plataforma Gov.br .

O formulário online, com cerca de 23 a 25 perguntas obrigatórias, mapeia a realidade social, econômica e educacional dos participantes.

Os dados fornecidos não podem ser alterados.

Somente após preencher o questionário socioeconômico, o candidato terá acesso à informação sobre seu local de prova.

Provas

As provas serão aplicadas em dois domingos de novembro, nos dias 8 e 15, no turno da tarde.

O primeiro dia do Enem terá duração de cinco horas e 30 minutos. Neste dia, os candidatos farão a redação e os exames de linguagens (língua portuguesa, literatura, língua estrangeira, artes, educação física e tecnologias da informação), códigos e suas tecnologias e ciências humanas (história, geografia, filosofia e sociologia) e suas tecnologias.

No segundo dia, os estudantes farão provas de ciências da natureza e suas tecnologias (biologia, química e física) e matemática. Os participantes terão cinco horas para fazer as provas.

Saiba tudo sobre o exame no Guia do Enem , disponibilizado pelo Ministério da Educação (MEC).

Enem 2026

Nesta edição, o Ministério da Educação (MEC) registrou mais de 5 milhões de inscrições.

Pela primeira vez, além de promover o acesso ao ensino superior, o Enem também terá como objetivo avaliar o domínio das competências e habilidades esperadas no fim do ensino médio, integrando o Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb).

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
© Marcelo Camargo/Agência Brasil Enem 2026: prazo para escolher idioma da prova termina neste domingo
© Marcelo Camargo/Agência Brasil Enem 2026: opção de língua estrangeira termina neste domingo (18)
© José Cruz/Agência Brasil Docentes usam inteligência artificial para inovar e engajar alunos
Tenente Portela, RS
Atualizado às 15h15
18°
Tempo limpo Máxima: 18° - Mínima:
17°

Sensação

10.26 km/h

Vento

52%

Umidade

Sicoob
Fitness
Portela FM
Lazzaretti
Ponto Grill
Sicredi
Hospital Santo Antonio
Rádio Municipal
Mecânica Jaime
Tarzan
Mercado do povo
Folha Popular
Sala
Agro Niederle
APPATA
Pizzaria Alcapone
F&J Santos
Unimed
Meganet
APPATA
Tarzan
Mecânica Jaime
Unimed
F&J Santos
Sicoob
Mercado do povo
Rádio Municipal
Hospital Santo Antonio
Lazzaretti
Ponto Grill
Sala
Agro Niederle
Sicredi
Vento Sul
Sicoob
Pizzaria Alcapone
Fitness
Meganet
Municípios
Tenente Portela - RS
Saúde inicia aplicação de BRI para prevenir doenças transmitidas por vetores em Tenente Portela
Tenente Portela - RS
Gincana escolar promove ação solidária em Tenente Portela
Mercado do povo
APPATA
Sicredi
Ponto Grill
Pizzaria Alcapone
Fitness
Unimed
Vento Sul
Lazzaretti
Meganet
Mecânica Jaime
Hospital Santo Antonio
Tarzan
Sicoob
Sala
Portela FM
F&J Santos
Agro Niederle
Rádio Municipal
Últimas notícias
Há 27 minutos Mega-Sena acumula; prêmio pode chegar a R$ 185 milhões na terça-feira
Há 58 minutos Eleitor sem biometria pode votar no segundo turno das eleições
Há 1 hora Termina neste domingo prazo escolher idioma da prova do Enem 2026
Há 3 horas Eleições: quem não votou no primeiro turno pode participar do segundo
Há 4 horas Empresas de três regiões terão aporte de R$ 450 milhões para inovação
Mecânica Jaime
Portela FM
Fitness
APPATA
Ponto Grill
Lazzaretti
F&J Santos
Mercado do povo
Sicredi
Pizzaria Alcapone
Tarzan
Sala
Unimed
Hospital Santo Antonio
Agro Niederle
Meganet
Rádio Municipal
Sicoob
Vento Sul
Mais lidas
1
Há 7 dias TSE barra anúncios de Lula acusando Flávio de ser contra escala 6x1 Votação da proposta está marcada para quarta-feira no Senado
2
Há 4 dias PEC da Segurança Pública está na pauta do Plenário nesta quinta-feira
3
Há 4 dias Miréia Wayhs, uma das precursoras da Unimed na região, morre aos 95 anos
4
Há 4 dias Senadores aprovam pedido para acelerar votação da PEC da Segurança
5
Há 4 dias Fim da 6x1: saiba quando entra em vigor nova jornada de trabalho
Sicoob
Unimed
Agro Niederle
Sala
Rádio Municipal
APPATA
Mecânica Jaime
Portela FM
Ponto Grill
F&J Santos
Pizzaria Alcapone
Tarzan
Fitness
Hospital Santo Antonio
Portela FM
Sicredi
Vento Sul
Lazzaretti
Meganet
Agro Niederle
Hospital Santo Antonio
Sala
Lazzaretti
Sicredi
Vento Sul
Mercado do povo
APPATA
Sicoob
Ponto Grill
Unimed
Fitness
Rádio Municipal
Mecânica Jaime
Pizzaria Alcapone
Meganet
F&J Santos
Tarzan
© Copyright 2026 - Todos os direitos reservados