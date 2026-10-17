Gincana escolar promove ação solidária em Tenente Portela

A solidariedade marcou a Gincana do Dia das Crianças realizada na sexta-feira, 16 de outubro, pela turma do 5º ano da Escola Estadual de Ensino Fundamental Tenente Portela, em Tenente Portela. A atividade foi orientada pelo professor Willian Graebin e reuniu a comunidade escolar em torno de uma ação social.

Além das provas recreativas, culturais e de conhecimentos gerais, os estudantes arrecadaram alimentos, brinquedos e livros para doação ao Hospital Santo Antônio (HSA), instituição de referência em saúde para diversos municípios da região.

A iniciativa contou com o apoio dos diretores Max Odair Auler e Elio Girardi, dos profissionais da escola e das famílias. A proposta foi incentivar a empatia, a cidadania e a cooperação entre os alunos, mostrando a importância de contribuir com quem precisa.

Após a arrecadação, os donativos foram entregues ao hospital, fortalecendo a relação entre a escola e a instituição. Para receber os estudantes e tornar o momento especial, o HSA organizou atividades de integração para alunos da Escola Tenente Portela e de outros educandários.

A programação incluiu pintura de rosto, brinquedos infláveis, brincadeiras, distribuição de doces e lanche.

A ação uniu aprendizado, diversão e solidariedade, proporcionando aos estudantes uma experiência de participação social. A atividade também reforçou o papel da escola na formação cidadã, incentivando atitudes de cuidado, compartilhamento e responsabilidade com a comunidade.

Folha Popular: Com informações da MB Notícias.