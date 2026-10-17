WhatsApp

(55) 99644-6296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(55) 99644-6296

  • Página inicial
  • Municípios
  • Blogs e colunas
  • Cooperativismo
  • Política
  • Clima/Tempo
  • Últimas notícias
  • Plantão policial
Mecânica Jaime
Lazzaretti
Pizzaria Alcapone
APPATA
Meganet
Fitness
Unimed
F&J Santos
Portela FM
Vento Sul
Sicredi
Rádio Municipal
Mercado do povo
Ponto Grill
Tarzan
Hospital Santo Antonio
Niederle
Sicoob
Sala
Tenente Portela

Saúde inicia aplicação de BRI para prevenir doenças transmitidas por vetores em Tenente Portela

Trabalho começou em 15 de outubro e envolve a equipe de Endemias e os Agentes Comunitários de Saúde

17/10/2026 22h06
Por: Júlio Santos
Foto: Divulgação/Ascom
Foto: Divulgação/Ascom

A Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento de Tenente Portela iniciou, na quinta-feira, 15 de outubro, a aplicação de Borrifação Residual Intradomiciliar (BRI), medida que integra as estratégias de prevenção e controle de doenças transmitidas por vetores no município.

O trabalho é realizado pela equipe de Endemias, em conjunto com os Agentes Comunitários de Saúde (ACS). A aplicação consiste na utilização de um produto específico em áreas internas de residências selecionadas pelas equipes, conforme critérios técnicos e protocolos sanitários.

A medida busca ampliar as ações preventivas e reduzir as condições favoráveis à presença e à proliferação de vetores. A continuidade do serviço ocorrerá conforme as necessidades identificadas nas diferentes regiões do município e as condições climáticas.

As chuvas intensas registradas nos últimos meses reforçam a necessidade de atenção aos locais que acumulam água ou apresentam condições ambientais favoráveis à reprodução de vetores.

Durante as visitas, os profissionais também orientarão os moradores e acompanharão as áreas atendidas, integrando as ações de vigilância em saúde e atenção básica.

A Secretaria destaca a importância da colaboração da comunidade. Os moradores das residências selecionadas devem permitir o acesso das equipes devidamente identificadas e seguir as orientações repassadas pelos profissionais.

A iniciativa segue recomendações sanitárias e critérios técnicos, com foco na prevenção de doenças, na redução de riscos e na proteção da saúde da população.

Folha Popular: Com informações da Assessoria de Comunicação da Prefeitura de Tenente Portela.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
© Marcelo Camargo/Agência Brasil Governo monitora saúde de amazonenses em locais afetados por queimadas
© Marcelo Camargo/Agência Brasil Congresso aprova exame obrigatório para exercício da medicina
Médica Miréia Simões Pires Wayhs foi uma das fundadoras da Unimed Noroeste/RS (Foto: Arquivo da família) Miréia Wayhs, uma das precursoras da Unimed na região, morre aos 95 anos
Tenente PortelaTenente Portela - RS Tenente Portela
Ver mais notícias
Tenente Portela, RS
Atualizado às 21h15
11°
Parcialmente nublado Máxima: 15° - Mínima:
11°

Sensação

6.37 km/h

Vento

90%

Umidade

F&J Santos
Unimed
Hospital Santo Antonio
Tarzan
Mercado do povo
Agro Niederle
Rádio Municipal
Fitness
APPATA
Sicoob
Meganet
Lazzaretti
Ponto Grill
Mecânica Jaime
Portela FM
Folha Popular
Sicredi
Sala
Pizzaria Alcapone
Sicredi
APPATA
Meganet
Vento Sul
Unimed
F&J Santos
Sicoob
Rádio Municipal
Lazzaretti
Pizzaria Alcapone
Hospital Santo Antonio
Ponto Grill
Fitness
Sicoob
Mercado do povo
Tarzan
Agro Niederle
Sala
Mecânica Jaime
Municípios
Tenente Portela - RS
Saúde inicia aplicação de BRI para prevenir doenças transmitidas por vetores em Tenente Portela
Tenente Portela - RS
Gincana escolar promove ação solidária em Tenente Portela
Rádio Municipal
Agro Niederle
F&J Santos
Meganet
Hospital Santo Antonio
Ponto Grill
Pizzaria Alcapone
Portela FM
Fitness
Unimed
APPATA
Vento Sul
Sicoob
Mecânica Jaime
Lazzaretti
Sala
Mercado do povo
Tarzan
Sicredi
Últimas notícias
Há 23 minutos Saúde inicia aplicação de BRI para prevenir doenças transmitidas por vetores em Tenente Portela
Há 26 minutos Gincana escolar promove ação solidária em Tenente Portela
Há 27 minutos Colisão entre veículos deixa dois feridos na Avenida Santa Rosa, em Tenente Portela
Há 31 minutos Consulado Gremista reinaugura totem restaurado em Tenente Portela
Há 5 horas Justiça Federal manda Meta restabelecer contas estudantis do RS
Rádio Municipal
Fitness
Agro Niederle
Pizzaria Alcapone
Sicoob
Tarzan
APPATA
Sicredi
Mecânica Jaime
Meganet
F&J Santos
Lazzaretti
Portela FM
Mercado do povo
Vento Sul
Hospital Santo Antonio
Unimed
Sala
Ponto Grill
Mais lidas
1
Há 6 dias Tenente Portela terá ponto facultativo nas repartições municipais em 13 de outubro Medida é alusiva ao Dia do Servidor Público, celebrado em 28 de outubro; serviços de urgência e emergência serão atendidos no Hospital Santo Antônio.
2
Há 6 dias Vista Gaúcha promove programação especial para o Dia da Criança
3
Há 6 dias TSE manda Meta esclarecer restrições a postagens da campanha de Lula
4
Há 6 dias TSE barra anúncios de Lula acusando Flávio de ser contra escala 6x1
5
Há 3 dias Senado aprova fim da escala 6x1
Sala
Fitness
Mecânica Jaime
Sicoob
Hospital Santo Antonio
Unimed
Sicredi
F&J Santos
Vento Sul
APPATA
Ponto Grill
Rádio Municipal
Lazzaretti
Pizzaria Alcapone
Portela FM
Agro Niederle
Portela FM
Tarzan
Meganet
Sicredi
Pizzaria Alcapone
Fitness
Ponto Grill
Agro Niederle
Sicoob
Tarzan
Hospital Santo Antonio
Unimed
F&J Santos
Vento Sul
Meganet
Sala
Rádio Municipal
Mecânica Jaime
APPATA
Mercado do povo
Lazzaretti
© Copyright 2026 - Todos os direitos reservados