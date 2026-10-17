Saúde inicia aplicação de BRI para prevenir doenças transmitidas por vetores em Tenente Portela

A Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento de Tenente Portela iniciou, na quinta-feira, 15 de outubro, a aplicação de Borrifação Residual Intradomiciliar (BRI), medida que integra as estratégias de prevenção e controle de doenças transmitidas por vetores no município.

O trabalho é realizado pela equipe de Endemias, em conjunto com os Agentes Comunitários de Saúde (ACS). A aplicação consiste na utilização de um produto específico em áreas internas de residências selecionadas pelas equipes, conforme critérios técnicos e protocolos sanitários.

A medida busca ampliar as ações preventivas e reduzir as condições favoráveis à presença e à proliferação de vetores. A continuidade do serviço ocorrerá conforme as necessidades identificadas nas diferentes regiões do município e as condições climáticas.

As chuvas intensas registradas nos últimos meses reforçam a necessidade de atenção aos locais que acumulam água ou apresentam condições ambientais favoráveis à reprodução de vetores.

Durante as visitas, os profissionais também orientarão os moradores e acompanharão as áreas atendidas, integrando as ações de vigilância em saúde e atenção básica.

A Secretaria destaca a importância da colaboração da comunidade. Os moradores das residências selecionadas devem permitir o acesso das equipes devidamente identificadas e seguir as orientações repassadas pelos profissionais.

A iniciativa segue recomendações sanitárias e critérios técnicos, com foco na prevenção de doenças, na redução de riscos e na proteção da saúde da população.

Folha Popular: Com informações da Assessoria de Comunicação da Prefeitura de Tenente Portela.