WhatsApp

(55) 99644-6296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(55) 99644-6296

  • Página inicial
  • Municípios
  • Blogs e colunas
  • Cooperativismo
  • Política
  • Clima/Tempo
  • Últimas notícias
  • Plantão policial
Vento Sul
Portela FM
Rádio Municipal
F&J Santos
APPATA
Sicredi
Pizzaria Alcapone
Mercado do povo
Meganet
Lazzaretti
Ponto Grill
Unimed
Mecânica Jaime
Sala
Niederle
Fitness
Hospital Santo Antonio
Sicoob
Tarzan
Política

Campanha de Flávio Bolsonaro realiza manifestação na Paulista

Réplica de míssil atômico pede que Trump bombardeie o Brasil

18/10/2026 20h20
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Brasil
© Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
© Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

A uma semana do segundo turno das eleições para presidência da República, o candidato Flávio Bolsonaro (PL) participou de ato na Avenida Paulista, na região central de São Paulo, neste domingo (18) . Durante seu discurso, ele voltou a afirmar que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), seu pai, participará da cerimônia de posse caso ele seja eleito, dando a entender que cuidará da anistia ao pai que cumpre prisão domiciliar em sua residência em Brasília. "Vocês verão Jair Messias Bolsonaro colocar a faixa de presidente da República no filho dele", declarou.

Flávio disse ainda que pretende indicar quatro ministros para o Supremo Tribunal Federal (STF) que sejam contrários ao aborto e às drogas. Afirmou também que confrontará o candidato do PT, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, no debate marcado para as 20h, na TV Band.

“Vou falar com o coração e para cada um de vocês da família brasileira. O Brasil está sem presidente, mas é por pouco tempo, porque Flávio Bolsonaro está chegando”.

Além de bandeiras e cartazes com palavras de ordem, apoiadores do candidato Flávio Bolsonaro levaram uma réplica inflável de um míssil, onde estava escrito “Trump nuke Brazil”, que na tradução literal quer dizer Trump jogue uma bomba nuclear no Brasil, em alusão ao presidente norte-americano Donald Trump.

Eleitores

A técnica de enfermagem Rainara Antunes de Oliveira, de 27 anos, esteve no ato e acha importante participar para tornar o movimento grandioso e gerar número, mostrando representatividade. Para ela, pode haver uma virada nas urnas derrotando Bolsonaro, principalmente por conta de fake news e informações que alarmaram as pessoas.

“Eu voto nele porque sempre concordei com leis mais duras e acredito que a solução para o país, tomado pela criminalidade, seja endurecer para as pessoas terem medo de serem presas. A economia também não está funcionando da forma como está indo e eu concordo com a forma como ele vai eliminar o déficit e gerar receita”, afirmou.

O aposentado José Rafael Paschoal, de 84 anos, disse estar cansado do PT no governo e acredita que é hora de mudança, já que para ele o Brasil está atrasado e poderia ser uma das maiores potências mundiais. “E vem com esse discurso de pobreza. Nós temos que ver o progresso. Dar oportunidades, principalmente para os jovens”.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
© Rovena Rosa/Agência Brasil Eleitor sem biometria pode votar no segundo turno das eleições
© Rovena Rosa/Agência Brasil Eleições: quem não votou no primeiro turno pode participar do segundo
© Lula Marques/Agência Brasil. Mais de 4 mil eleitores tiveram locais de votação alterados
Tenente Portela, RS
Atualizado às 21h16
10°
Tempo limpo Máxima: 18° - Mínima:

Sensação

6.3 km/h

Vento

84%

Umidade

Rádio Municipal
Fitness
Sicredi
Sicoob
APPATA
Lazzaretti
Tarzan
Sala
Hospital Santo Antonio
F&J Santos
Folha Popular
Pizzaria Alcapone
Agro Niederle
Ponto Grill
Mecânica Jaime
Meganet
Mercado do povo
Portela FM
Unimed
Hospital Santo Antonio
Sicoob
Fitness
Sala
Unimed
F&J Santos
Mecânica Jaime
APPATA
Agro Niederle
Lazzaretti
Sicoob
Mercado do povo
Tarzan
Rádio Municipal
Vento Sul
Ponto Grill
Meganet
Pizzaria Alcapone
Sicredi
Municípios
Tenente Portela - RS
Secretaria de Educação homenageia profissionais da rede municipal em Tenente Portela
Tenente Portela - RS
Confira a programação da 5ª Negócios Daqui de Tenente Portela
Vento Sul
Lazzaretti
Hospital Santo Antonio
F&J Santos
Sicredi
Meganet
Mercado do povo
Fitness
Mecânica Jaime
Sicoob
Agro Niederle
Tarzan
Ponto Grill
Sala
APPATA
Unimed
Rádio Municipal
Pizzaria Alcapone
Portela FM
Últimas notícias
Há 1 hora Secretaria de Educação homenageia profissionais da rede municipal em Tenente Portela
Há 1 hora Confira a programação da 5ª Negócios Daqui de Tenente Portela
Há 2 horas Campanha de Flávio Bolsonaro realiza manifestação na Paulista
Há 7 horas Mega-Sena acumula; prêmio pode chegar a R$ 185 milhões na terça-feira
Há 8 horas Eleitor sem biometria pode votar no segundo turno das eleições
Meganet
Tarzan
Unimed
Pizzaria Alcapone
Mecânica Jaime
APPATA
Vento Sul
Fitness
Portela FM
Agro Niederle
Sicoob
Sicredi
Mercado do povo
Rádio Municipal
Ponto Grill
Hospital Santo Antonio
Lazzaretti
Sala
F&J Santos
Mais lidas
1
Há 4 dias PEC da Segurança Pública está na pauta do Plenário nesta quinta-feira O Plenário do Senado pode votar nesta quinta-feira (15), a partir das 14h, a PEC da Segurança Pública ( PEC 18/2025 ), que busca ampliar a integraç...
2
Há 4 dias Senadores aprovam pedido para acelerar votação da PEC da Segurança
3
Há 4 dias Fim da 6x1: saiba quando entra em vigor nova jornada de trabalho
4
Há 4 dias CCJ do Senado conclui votação da PEC da Segurança Pública
5
Há 4 dias Miréia Wayhs, uma das precursoras da Unimed na região, morre aos 95 anos
Mecânica Jaime
Pizzaria Alcapone
Portela FM
Vento Sul
Sicredi
F&J Santos
Meganet
Fitness
Agro Niederle
Portela FM
Hospital Santo Antonio
Sicoob
Ponto Grill
Lazzaretti
Unimed
Sala
Tarzan
Rádio Municipal
APPATA
Ponto Grill
Mecânica Jaime
Rádio Municipal
F&J Santos
Sala
APPATA
Tarzan
Mercado do povo
Sicredi
Pizzaria Alcapone
Sicoob
Meganet
Unimed
Lazzaretti
Hospital Santo Antonio
Fitness
Agro Niederle
Vento Sul
© Copyright 2026 - Todos os direitos reservados