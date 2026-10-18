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Secretaria de Educação homenageia profissionais da rede municipal em Tenente Portela

Confraternização reuniu professores, merendeiras, monitores, motoristas, estagiários e equipes técnicas no CTG Sentinela da Fronteira

18/10/2026 21h09
Por: Júlio Santos
Foto: Divulgação/Ascom
Foto: Divulgação/Ascom

A Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto de Tenente Portela promoveu, na sexta-feira, 16 de outubro, uma confraternização em homenagem aos profissionais da rede municipal de ensino. O encontro foi realizado no CTG Sentinela da Fronteira e reuniu centenas de participantes.

A programação contou com a presença do prefeito Rosemar Sala, do vice-prefeito Claudenir Scherer, da primeira-dama e secretária de Planejamento e Políticas Estruturantes, Salete Bettio Sala, e da secretária de Educação, Cultura e Desporto, Irinéia Koch, além de outros secretários municipais.

Durante as manifestações, as autoridades agradeceram às equipes pelo empenho e pela dedicação no atendimento aos estudantes. Também destacaram a importância de cada profissional para o funcionamento da rede de ensino, desde o transporte e a alimentação escolar até o acompanhamento dos alunos em sala de aula e o suporte técnico.

As mensagens ressaltaram o papel do cuidado, do acolhimento e da responsabilidade na rotina escolar, reconhecendo a contribuição dos profissionais para o aprendizado e o bem-estar de crianças e adolescentes.

A programação incluiu jantar, sorteio de brindes e baile, proporcionando momentos de convivência e integração entre os participantes.

Folha Popular: Com informações da Assessoria de Comunicação da Prefeitura de Tenente Portela.

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