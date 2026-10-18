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Confira a programação da 5ª Negócios Daqui de Tenente Portela

Feira ocorre de 6 a 8 de novembro, com atrações musicais gratuitas, atividades culturais, desfile de moda e programação para toda a comunidade

18/10/2026 20h59
Por: Júlio Santos
Fotos: Divulgação/Ascom
Fotos: Divulgação/Ascom

A 5ª Negócios Daqui, edição multissetorial realizada em conjunto com a Feira da Nossa Gente, acontece de 6 a 8 de novembro, em Tenente Portela. A programação reúne atividades culturais, atrações musicais, eventos voltados à comunidade e oportunidades para conhecer os expositores e seus produtos.

Com entrada gratuita na feira e nos shows, o evento terá abertura dos pavilhões na sexta-feira, sábado e domingo, além de apresentações musicais em diferentes horários. A organização também informa que o espaço contará com segurança e videomonitoramento 24 horas e internet gratuita, disponibilizada pela Meganet Telecom. Não será permitida a entrada com bebidas.

Sexta-feira, 6 de novembro

A programação começa às 10h, com a abertura dos pavilhões. Às 13h30, ocorre o Baile da Melhor Idade, seguido, às 14h, pela Assembleia da Amuceleiro, no Centro Cultural.

A abertura oficial da feira está marcada para as 17h. O fechamento dos pavilhões ocorre às 21h, e a programação musical começa às 21h30, com show de Wilian Netto. Às 23h30, será a vez do grupo TalaGaço.

Sábado, 7 de novembro

No sábado, os pavilhões abrem às 10h. Às 14h, ocorre o Festival Danças Daqui, seguido pelo Desfile de Moda, às 17h.

O fechamento dos pavilhões está previsto para as 21h. Na sequência, às 21h30, haverá show da Banda Passarela. Às 23h30, a dupla Jeann & Julio sobe ao palco.

Domingo, 8 de novembro

No último dia, a abertura dos pavilhões ocorre às 10h. Às 14h, será realizado o 3º Cão Curso, seguido pelo show do Grupo Desapego, às 16h.

O fechamento dos pavilhões está previsto para as 18h, e o encerramento oficial da feira ocorrerá às 20h.

Shows gratuitos

Além das atrações distribuídas ao longo dos três dias, a programação musical inclui apresentações de Wilian Netto e TalaGaço na sexta-feira; Banda Passarela e Jeann & Julio no sábado; e Grupo Desapego no domingo.

A 5ª Negócios Daqui é promovida em Tenente Portela e reúne iniciativas voltadas aos negócios, à cultura e à integração da comunidade regional.

Folha Popular: Com informações da organização da 5ª Negócios Daqui.

  • Confira a programação da 5ª Negócios Daqui de Tenente Portela
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