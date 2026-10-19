WhatsApp

(55) 99644-6296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(55) 99644-6296

  • Página inicial
  • Municípios
  • Blogs e colunas
  • Cooperativismo
  • Política
  • Clima/Tempo
  • Últimas notícias
  • Plantão policial
Lazzaretti
Vento Sul
Mecânica Jaime
Sicoob
Pizzaria Alcapone
Rádio Municipal
Ponto Grill
Niederle
Unimed
APPATA
Sicredi
Fitness
Portela FM
Meganet
Sala
F&J Santos
Tarzan
Mercado do povo
Hospital Santo Antonio
Geral

Motoristas de ônibus fazem paralisação na zona sul de São Paulo

Segundo a prefeitura, 267 mil passageiros foram afetados

19/10/2026 15h27
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Brasil
© Fernando Frazão/Agência Brasil
© Fernando Frazão/Agência Brasil

Motoristas de ônibus da capital paulista iniciaram uma paralisação na manhã desta segunda-feira (19), na zona sul da cidade, atingindo as linhas do Lote D10.

Esses trabalhadores atuavam na antiga Transwolff. No entanto, desde a decretação da caducidade do contrato com a empresa em dezembro de 2025, a SPTrans administra e opera as linhas dos lotes D10 e D11.

Os motoristas alegam a ocorrência de problemas trabalhistas e pedem a regularização dos recolhimentos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Além disso, reivindicam melhoria nos benefícios.

Por meio da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana e Transporte (SMT) e da SPTrans, a prefeitura de São Paulo informou que a paralisação afeta 267 mil passageiros do lote D10 e que o lote D11 está operando normalmente .

A prefeitura alega que a paralisação é ilegal e que todos os direitos trabalhistas dos empregados estão sendo cumpridos e que pagamentos de salários e benefícios estão sendo feitos em dia. “Os depósitos referentes ao INSS e FGTS estão sendo feitos integralmente pela SPTrans, em juízo, aguardando deliberação do Judiciário”, informou a prefeitura, em nota.

Segundo o município, o plano de saúde está em processo licitatório para contratar fornecedor, enquanto isso, os funcionários estão recebendo o valor de compensação previsto em acordo coletivo.

“Todos os envolvidos que deixaram de trabalhar durante o ato terão o dia descontado de seus pagamentos”, afirmou a prefeitura.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
© Marcelo Camargo/Agência Brasil Mega-Sena acumula; prêmio pode chegar a R$ 185 milhões na terça-feira
Foto: Divulgação Gincana escolar promove ação solidária em Tenente Portela
© Marcello Casal Jr./Agência Brasil Mega-Sena sorteia prêmio acumulado em R$ 170 milhões neste domingo
Tenente Portela, RS
Atualizado às 15h16
19°
Tempo nublado Máxima: 20° - Mínima:
18°

Sensação

4.54 km/h

Vento

47%

Umidade

Rádio Municipal
Mecânica Jaime
Sicoob
Meganet
Portela FM
Mercado do povo
Fitness
Sala
Tarzan
Hospital Santo Antonio
Unimed
Sicredi
Ponto Grill
Agro Niederle
Pizzaria Alcapone
F&J Santos
APPATA
Folha Popular
Lazzaretti
Agro Niederle
Tarzan
Sicredi
Unimed
Meganet
Fitness
Ponto Grill
Sicoob
Mecânica Jaime
Sicoob
APPATA
Pizzaria Alcapone
F&J Santos
Rádio Municipal
Vento Sul
Mercado do povo
Lazzaretti
Hospital Santo Antonio
Sala
Municípios
Região Noroeste - RS
Polícia Civil prende dois suspeitos de homicídio em Três Passos
Tenente Portela - RS
Secretaria de Educação homenageia profissionais da rede municipal em Tenente Portela
Sicoob
Sala
Meganet
Portela FM
Lazzaretti
Agro Niederle
Ponto Grill
Sicredi
Mecânica Jaime
Pizzaria Alcapone
Mercado do povo
Rádio Municipal
APPATA
F&J Santos
Fitness
Unimed
Tarzan
Hospital Santo Antonio
Vento Sul
Últimas notícias
Há 16 minutos Zanin pede parecer da PGR e AGU sobre ação do PSD por 2º turno no Rio
Há 17 minutos Prêmio TV Brasil Petrobras Para Elas anuncia finalistas à revelação
Há 48 minutos Motoristas de ônibus fazem paralisação na zona sul de São Paulo
Há 3 horas Pé-de-Meia: pagamento da sétima parcela começa nesta segunda
Há 3 horas Anvisa determina apreensão de lote falsificado de toxina botulínica
APPATA
Mecânica Jaime
Meganet
Sala
Lazzaretti
Unimed
Pizzaria Alcapone
Ponto Grill
Tarzan
Sicredi
Sicoob
Rádio Municipal
Mercado do povo
Hospital Santo Antonio
Portela FM
Agro Niederle
F&J Santos
Vento Sul
Fitness
Mais lidas
1
Há 5 dias PEC da Segurança Pública está na pauta do Plenário nesta quinta-feira O Plenário do Senado pode votar nesta quinta-feira (15), a partir das 14h, a PEC da Segurança Pública ( PEC 18/2025 ), que busca ampliar a integraç...
2
Há 5 dias Miréia Wayhs, uma das precursoras da Unimed na região, morre aos 95 anos
3
Há 5 dias CCJ do Senado conclui votação da PEC da Segurança Pública
4
Há 5 dias Senadores aprovam pedido para acelerar votação da PEC da Segurança
5
Há 5 dias Fim da 6x1: saiba quando entra em vigor nova jornada de trabalho
F&J Santos
Lazzaretti
Sicoob
Meganet
Tarzan
APPATA
Sala
Portela FM
Unimed
Rádio Municipal
Portela FM
Sicredi
Vento Sul
Ponto Grill
Mecânica Jaime
Fitness
Pizzaria Alcapone
Agro Niederle
Hospital Santo Antonio
Mercado do povo
Sala
Tarzan
Vento Sul
Fitness
Pizzaria Alcapone
Sicoob
Lazzaretti
Rádio Municipal
Agro Niederle
APPATA
Ponto Grill
Mecânica Jaime
Meganet
Hospital Santo Antonio
F&J Santos
Sicredi
Unimed
© Copyright 2026 - Todos os direitos reservados