Polícia Civil prende dois suspeitos de homicídio em Três Passos

A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Polícia de Três Passos, cumpriu dois mandados de prisão preventiva na manhã desta segunda-feira (19), relacionados à investigação do homicídio de Tiago Azevedo, ocorrido na localidade de Lajeado Três Passos, no interior do município.

As ordens judiciais foram expedidas pelo Poder Judiciário da Comarca de Três Passos. Um homem e uma mulher foram presos e encaminhados ao Presídio Estadual de Três Passos, onde permanecem à disposição da Justiça.

Azevedo, de 38 anos, estava desaparecido desde a noite de quinta-feira (15). O desaparecimento foi registrado pela esposa na manhã de sexta-feira (16), depois que ele saiu de casa e não retornou. Conforme informações divulgadas durante as buscas, imagens de câmeras de monitoramento ajudaram a Polícia Civil a reconstruir parte dos últimos deslocamentos da vítima.

No domingo (18), o corpo foi localizado em uma área de mata de difícil acesso, na localidade de Lajeado Três Passos. Segundo a Polícia Civil, as investigações apontaram que o cadáver havia sido ocultado após a morte. Um porrete de madeira, que teria sido utilizado no crime, foi encontrado e apreendido pelos policiais.

A localização do corpo ocorreu após o cumprimento de três mandados de busca e apreensão, realizados no domingo. O trabalho investigativo reuniu elementos que levaram à representação pelas prisões preventivas, posteriormente autorizadas pelo Poder Judiciário.

O caso segue sob investigação da Polícia Civil para esclarecer as circunstâncias do homicídio e a participação dos suspeitos. Até o momento, não foram divulgados detalhes sobre a possível motivação do crime.

Folha Popular: Com informações da Polícia Civil .