WhatsApp

(55) 99644-6296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(55) 99644-6296

  • Página inicial
  • Municípios
  • Blogs e colunas
  • Cooperativismo
  • Política
  • Clima/Tempo
  • Últimas notícias
  • Plantão policial
Fitness
Ponto Grill
Meganet
Sicoob
APPATA
Sala
Lazzaretti
Hospital Santo Antonio
Vento Sul
Tarzan
Portela FM
Unimed
Pizzaria Alcapone
Mecânica Jaime
Rádio Municipal
Sicredi
F&J Santos
Niederle
Mercado do povo
Justiça

Saiba como consultar o seu local de votação

Segundo o TSE, 444 seções tiveram endereços alterados

20/10/2026 07h28
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Brasil
© Bruno Peres/Agência Brasil
© Bruno Peres/Agência Brasil

Quem vai votar neste segundo turno das eleições precisa ficar atento às mudanças em locais de votação. Segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), 444 seções tiveram os endereços alterados, afetando 130 mil eleitores.

Por isso, a orientação é que os eleitores confiram, com antecedência, os locais de votação nos canais oficiais.

Aplicativo e-título

O aplicativo e-título pode ser baixado de forma gratuita em celulares android e iOS nas lojas oficiais . Para consultar o local de votação é só abrir o aplicativo, digitar os dados solicitados e selecionar a opção “onde votar”. Vai aparecer a zona e a seção eleitoral com o endereço. É possível inclusive traçar a rota de como chegar ao local.

Autoatendimento Eleitoral

O Autoatendimento Eleitoral está acessível nos postos do TSE e dos tribunais regionais eleitorais (TREs) de cada estado. Alí é possível consultar o local de votação em “onde votar”, além de outros serviços, como regularização de pendências, atualização de dados e emissão de documentos de forma remota, sem precisar comparecer a um cartório eleitoral.

ChatVote

O ChatVote é o assistente virtual da Justiça Eleitoral. Ele usa inteligência artificial para responder dúvidas e orientar sobre os serviços disponíveis. Também pode ser acessado na página do TSE. O ChatVote fica no lado esquerdo da página, na parte inferior. É um desenho de uma urna com olhinhos. É só clicar nela e fazer a pergunta.

A votação do segundo turno ocorre no próximo dia 25 de outubro . As seções ficam abertas de 8h às 17h. O eleitor vai votar desta vez apenas para presidente da República e, em alguns estados, para governador. A disputa local ocorre no Acre, Amazonas, Distrito Federal, Espírito Santo, Rio Grande do Norte e Tocantins.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
© Lula Marques/Agência Brasil. MP pede ao TSE divulgação ampla de mudanças em locais de votação
© Bruno Peres/Agência Brasil 2º turno: 130 mil eleitores de 22 estados votarão em local diferente
© Paulo Pinto/Agência Brasil Saiba quais locais de votação mudaram em São Paulo no 2º turno
Tenente Portela, RS
Atualizado às 07h15
10°
Tempo limpo Máxima: 23° - Mínima:

Sensação

5.36 km/h

Vento

84%

Umidade

Lazzaretti
Agro Niederle
Sicredi
Mercado do povo
Fitness
Rádio Municipal
Ponto Grill
Mecânica Jaime
Pizzaria Alcapone
Tarzan
APPATA
Folha Popular
Sicoob
Meganet
Sala
Portela FM
Hospital Santo Antonio
Unimed
F&J Santos
Vento Sul
APPATA
Fitness
Meganet
Sicoob
Mecânica Jaime
Ponto Grill
Sicredi
Mercado do povo
Hospital Santo Antonio
Sala
Unimed
Tarzan
Sicoob
Rádio Municipal
Agro Niederle
F&J Santos
Pizzaria Alcapone
Lazzaretti
Municípios
Tenente Portela - RS
Recital de canto lírico e piano reúne canções brasileiras e alemãs em Tenente Portela
Região Noroeste - RS
Polícia Civil prende dois suspeitos de homicídio em Três Passos
APPATA
Fitness
Pizzaria Alcapone
Mecânica Jaime
Vento Sul
Mercado do povo
Meganet
Unimed
Rádio Municipal
Portela FM
Agro Niederle
Sicredi
Sicoob
Sala
Lazzaretti
F&J Santos
Ponto Grill
Hospital Santo Antonio
Tarzan
Últimas notícias
Há 25 minutos Saiba como consultar o seu local de votação
Há 8 horas Flávio faz motociata no Pará; Lula participa de marcha no RS
Há 8 horas Justiça decreta fim da recuperação judicial da Americanas
Há 10 horas Ato em São Paulo cobra neutralidade da Meta nas eleições
Há 11 horas Recital de canto lírico e piano reúne canções brasileiras e alemãs em Tenente Portela
Agro Niederle
Rádio Municipal
Fitness
Sicredi
Sicoob
Sala
Meganet
Pizzaria Alcapone
Tarzan
APPATA
F&J Santos
Unimed
Vento Sul
Portela FM
Ponto Grill
Hospital Santo Antonio
Lazzaretti
Mecânica Jaime
Mercado do povo
Mais lidas
1
Há 5 dias PEC da Segurança Pública está na pauta do Plenário nesta quinta-feira O Plenário do Senado pode votar nesta quinta-feira (15), a partir das 14h, a PEC da Segurança Pública ( PEC 18/2025 ), que busca ampliar a integraç...
2
Há 6 dias Miréia Wayhs, uma das precursoras da Unimed na região, morre aos 95 anos
3
Há 5 dias Fim da 6x1: saiba quando entra em vigor nova jornada de trabalho
4
Há 6 dias CCJ do Senado conclui votação da PEC da Segurança Pública
5
Há 5 dias Senadores aprovam pedido para acelerar votação da PEC da Segurança
Meganet
Rádio Municipal
Portela FM
Vento Sul
Sala
Agro Niederle
Ponto Grill
Fitness
Lazzaretti
Sicredi
Portela FM
F&J Santos
Unimed
APPATA
Pizzaria Alcapone
Mecânica Jaime
Sicoob
Hospital Santo Antonio
Tarzan
Sicoob
Sicredi
Unimed
Agro Niederle
Sala
Tarzan
Mercado do povo
F&J Santos
Mecânica Jaime
Rádio Municipal
Fitness
Hospital Santo Antonio
Meganet
Vento Sul
Ponto Grill
APPATA
Pizzaria Alcapone
Lazzaretti
© Copyright 2026 - Todos os direitos reservados