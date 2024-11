Concurso vai escolher os melhores queijos artesanais de Santa Catarina

Concurso vai avaliar exemplares produzidos com leite cru ou pasteurizado, queijos artesanais de leite de vaca, cabra, ovelha, búfala ou mistos – Foto: Divulgação/Udesc

A Epagri promove o 2º Concurso Estadual de Queijos Artesanais, em Rio do Sul, na próxima quarta-feira, 6. Estão participando 175 queijos de 50 queijarias de todas as regiões de Santa Catarina. O concurso vai avaliar exemplares produzidos com leite cru ou pasteurizado, queijos artesanais de leite de vaca, cabra, ovelha, búfala ou mistos. De acordo com a pontuação, os produtos vão receber Medalha Super Ouro, Medalha de Ouro, Medalha de Prata e Medalha de Bronze.

Conforme Telma Tatiana Köene, coordenadora Estadual do Programa Gestão de Negócios e Mercados da Epagri, o concurso busca valorizar os queijos artesanais produzidos em Santa Catarina, bem como toda a diversidade, tradição e inovação do setor queijeiro catarinense. “Queremos ainda destacar para o mercado os queijos artesanais do estado, fortalecer a cultura de consumo e divulgar os diferentes laticínios que produzem queijo com alta qualidade”, explica ela.

No concurso, os jurados vão avaliar os seguintes critérios: aparência geral (casca, massa, textura, composição total), aroma (casca, massa, composição total, possíveis defeitos), textura (elasticidade, cremosidade, granulosidade, untuosidade), sabor (sensação, intensidade, possíveis defeitos) e adequação ao estilo da categorial na qual o queijo está inscrito.

Foto: Reprodução/Secom SC

Junto à programação do concurso acontece o I Simpósio Catarinense de Queijos Artesanais no dia 7 e a I Feira Catarinense de Queijos Artesanais, dias 6 e 7. De acordo com a coordenadora dos eventos, extensionista rural da Epagri Katiucia Micheli Visentainer, essas iniciativas fazem parte da estratégia da Epagri de qualificar e valorizar os queijos artesanais catarinenses , além de divulgar toda a diversidade, tradição e inovação desse setor.

Feira

A I Feira Catarinense de Queijos Artesanais acontece nos dias 6 e 7 de novembro. O objetivo é divulgar e comercializar produtos das agroindústrias de laticínios e queijarias localizadas no Estado de Santa Catarina. Participam da feira 11 queijarias. Esses empreendimentos vão comercializar uma variedade de mais de 50 tipos de queijos artesanais, ou seja, feitos em pequena escala, com predominância de processos manuais, onde uma pessoa inicia e termina o processo de produção.

Simpósio

O Simpósio Catarinense de Queijos Artesanais acontece pela primeira vez no Estado no dia 7 de novembro. O objetivo é dar visibilidade às pesquisas científicas na área, além de estimular a difusão de conhecimento para fortalecer essa cadeia produtiva. A programação vai tratar de temas relacionados à qualidade na produção, os avanços do queijo artesanal no Estado e no Brasil, avaliação de queijos, além de mesas-redondas com apresentação dos trabalhos inscritos no simpósio.

O Concurso, o Simpósio e a Feira acontecem no Centro Universitário para o Desenvolvimento do Alto Vale do Itajaí (Unidavi), em Rio do Sul. O evento está pautado nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Agenda 2030 da ONU.

Serviço

O que: 2º Concurso Estadual de Queijos Artesanais no dia 6/11; I Simpósio Catarinense de Queijos Artesanais, no dia 7/11; e I Feira Catarinense de Queijos Artesanais, nos dias 6 e 7/11.

2º Concurso Estadual de Queijos Artesanais no dia 6/11; I Simpósio Catarinense de Queijos Artesanais, no dia 7/11; e I Feira Catarinense de Queijos Artesanais, nos dias 6 e 7/11. Onde: Unidavi Rio do Sul – Rua Presidente Kennedy, 570, Bloco dos cursos da área da Saúde, Jardim América, Rio do Sul, SC

Mais informações e entrevistas:

Telma Köene, coordenadora de extensão do Programa Gestão e Mercados, fone: (47) 99955-2740

Katiucia Micheli Visentainer, extensionista rural da Epagri e coordenadora dos eventos, fone (47) 99214-4585

Informações para a imprensa:

Isabela Schwengber

Assessora de comunicação da Epagri

(48) 3665-5407/99161-6596