Orquestra Sinfônica de Porto Alegre traz a Broadway para a capital

A Orquestra Sinfônica de Porto Alegre (Ospa), fundação vinculada à Secretaria da Cultura (Sedac), promoverá no fim de semana o espetáculo Clássicos da Broadway. A regência será de Manfredo Schmiedt e os solos de Felipe Assis Brasil e Giulia Nadruz, dois grandes nomes do teatro musical brasileiro. O público poderá desfrutar de grandes clássicos, comoFantasma da Ópera,Os MiseráveiseMamma Mia, na Sala Sinfônica da Casa da Ospa. A programação conta ainda com a presença do Coro Sinfônico da Orquestra. O espetáculo acontecerá no sábado (9/11), às 17h, e no domingo (10/11), às 18h. Os ingressos estão disponíveis via Sympla , com valores entre R$ 35 e R$ 50.

A ideia para a apresentação surgiu após o regente do Coro Sinfônico da Ospa, Schmiedt, assistir a um vídeo dos dois solistas cantando In a Crowd of Thousands , do musicalAnastasia. O maestro disse que o momento foi inspirador. “Quando vi o vídeo pensei que precisava realizar um concerto com os dois aqui na Ospa”, contou.

O espetáculo marca o retorno de Felipe Assis Brasil à Ospa - Foto: Thiago Drummond

O repertório foi escolhido em conjunto com os solistas, com uma seleção que combina músicas marcantes para eles, com sucessos amados pelo público. “Terão trechos com solos, duetos, e até octetos vocais, músicas só com a orquestra, além da participação do coro”, explicou Schmiedt. Além de Felipe e Giulia, haverá cantores convidados do Coro da Ospa e do Coro Infanto-Juvenil e Juvenil, que terão destaque em diferentes momentos do concerto.

Para enriquecer a experiência, o espetáculo trará outros instrumentos, para além dos tradicionais de orquestra, como guitarra, baixo, bateria e órgão, acrescentando um toque popular à apresentação sinfônica. Haverá, ainda, iluminação especial e imagens projetadas nos telões do local.

O espetáculo marca o retorno de Felipe Assis Brasil à Ospa e a primeira apresentação de Giulia Nadruz em Porto Alegre. O músico iniciou seus estudos de canto lírico aos 17 anos e ingressou no Coro da Orquestra, onde permaneceu até os 27 anos. “Dediquei quase todos os finais de semana por quase dez anos à Ospa e fiz meu primeiro solo no Coro”, relembrou. Sua estreia em musicais foi emO Fantasma da Ópera– parte do repertório apresentado neste espetáculo –, no qual interpretou Raoul e Monsieur André, e teve Giulia como colega de palco. A atriz é conhecida por interpretar personagens como Christine Daaé, a protagonista feminina de Fantasma da Ópera, e Fanny Brice, em Funny Girl - Garota Genial, papel pelo qual venceu o prêmio Bibi Ferreira como Melhor Atriz em Musicais.

Giulia Nadruz se apresentará pela primeira vez em Porto Alegre -Foto: Divulgação Ospa

O espetáculo Clássicos da Broadway promete ser um evento especial, mesclando o popular e o sinfônico. O maestro destaca a riqueza das composições e a emoção que a fusão destes estilos promete proporcionar: “As pessoas vão sair emocionadas dessa apresentação”, concluiu.

Serviço

O quê:Clássicos da Broadway

Quando: sábado (9/11), às 17h, e domingo (10/11), às 18h

Onde: Complexo Cultural Casa da Ospa (Caff – Av. Borges de Medeiros, 1.501, Porto Alegre)

Ingressos: de R$ 35 a R$ 50

Descontos: Amigo Ospa, idoso, doador de sangue, pessoa com deficiência e acompanhante, estudante, jovem até 15 anos e ID Jovem

Bilheteria: via Sympla ou no Complexo Cultural Casa da Ospa nos dias de concerto (no sábado, a partir das 12h, e no domingo, às 13h)

Estacionamento: gratuito, no local

Classificação indicativa: Não recomendado para menores de seis anos

Este evento disponibiliza medidas de acessibilidade.

Programa

Temas de Chicago, Funny Girl, Chess, Beauty and The Beast, The Lion King, Anastasia, Les Misérables, West Side Story, Phantom Of The Opera, The Secret Garden, Cats, Mamma Mia!, The Greatest Showman.

Apresentação: Orquestra Sinfônica de Porto Alegre

Direção artística: Evandro Matté

Regência: Manfredo Schmiedt

Solistas: Giulia Nadruz e Felipe Assis Brasil

Cantores convidados: Bruno Ibaldo, Carol Braga, Cecília Teles Conceição, Eduardo Capra, Elisa Machado, Felipe Bertol, Juliano Quites, Maitê Ely Arenhaldt, Moisés Macêdo, Nicole Chagas Schroeder, Ricardo Barpp e Sara Ramos.

Participação especial: Coro Sinfônico da Ospa