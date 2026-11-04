CDH aprova Política Nacional de Enfrentamento à Violência contra a Mulher

A Comissão de Direitos Humanos (CDH) aprovou nesta quarta-feira (4) projeto que institui a Política Nacional de Enfrentamento à Violência contra a Mulher. A iniciativa busca integrar e ampliar os serviços públicos de atendimento e proteção às mulheres em situação de violência, além de fortalecer ações de prevenção e combate aos agressores.

De autoria do senador Paulo Paim (PT-RS), a proposta recebeu parecer favorável da senadora Damares Alves (Republicanos-DF), presidente do colegiado, com cinco emendas, e segue para decisão terminativa da Comissão de Segurança Pública (CSP).

Segundo a relatora, a iniciativa transforma em lei uma política que atualmente se baseia principalmente em normas administrativas e orientações técnicas. A mudança busca garantir a continuidade das ações, mesmo com a alternância de governos.

Em audiência da CDH em junho , debatedores defenderam que o enfrentamento à violência contra a mulher fosse tratado como política permanente de Estado, com continuidade das ações e participação dos diferentes níveis de governo.

— O enfrentamento à violência exige atuação permanente, coordenada e articulada do Estado, da sociedade, das comunidades e da família — afirmou Damares.

Para Paim, a aprovação da proposta em lei “contribuirá para reduzir descontinuidades decorrentes de mudanças políticas”.

Atendimento integrado

Entre as medidas previstas estão a criação de unidades que integrem serviços especializados de diferentes áreas e de equipes móveis para atender mulheres em locais sem estrutura especializada ou de difícil acesso. O projeto também prevê atendimento humanizado, acompanhamento psicossocial, capacitação continuada dos profissionais e campanhas educativas.

A proposta estabelece ainda ações para agilizar o cumprimento de medidas protetivas de urgência, responsabilizar os agressores e prevenir novos episódios de violência. Também prevê a produção de dados para orientar as políticas públicas.

Emendas

As cinco emendas apresentadas pela relatora modificam princípios, diretrizes e objetivos da política. Uma delas substitui a referência específica à Casa da Mulher Brasileira pela previsão de unidades de atendimento integrado, permitindo contemplar diferentes estruturas de acolhimento e proteção.

Damares também incluiu entre os princípios a primazia da família e dos direitos humanos, além de prever o incentivo à participação da sociedade civil e do setor privado nas ações de enfrentamento à violência.

O parecer prevê ainda medidas para preservar a convivência e os vínculos familiares, desde que isso não represente risco à mulher. Também estabelece ações de incentivo à denúncia e ao acesso à rede de atendimento.

Pesquisa sobre mulheres com deficiência

A CDH aprovou ainda requerimento da senadora Mara Gabrilli (PSD-SP) para realizar audiência pública de lançamento e apresentação dos resultados da 11ª Pesquisa Nacional de Violência contra a Mulher — Mulheres com Deficiência 2026.

O levantamento é realizado pelo Instituto DataSenado, em parceria com o Observatório da Mulher contra a Violência (OMV). A data da audiência ainda será definida.