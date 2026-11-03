Polícia Civil cumpre mandado de prisão condenatória em Redentora

A Polícia Civil cumpriu, por volta das 12h desta terça-feira, 3 de novembro, um mandado de prisão condenatória contra uma mulher de 29 anos, na Área Indígena de Redentora.

A ordem judicial foi expedida pelo Juízo da Comarca de Coronel Bicaco, em razão da suspensão de regime relacionada a uma condenação pelo crime de lesão corporal.

Após os procedimentos legais, a mulher será encaminhada ao Presídio Estadual de Três Passos, onde permanecerá à disposição da Justiça.

A ação foi realizada pela 22ª Delegacia de Polícia Regional do Interior, com sede em Três Passos.

Folha Popular: Com informações da Polícia Civil.