Polícia Civil cumpre mandado de prisão condenatória em Redentora

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A Polícia Civil cumpriu, por volta das 12h desta terça-feira, 3 de novembro, um mandado de prisão condenatória contra uma mulher de 29 anos, na Área Indígena de Redentora.
A ordem judicial foi expedida pelo Juízo da Comarca de Coronel Bicaco, em razão da suspensão de regime relacionada a uma condenação pelo crime de lesão corporal.
Após os procedimentos legais, a mulher será encaminhada ao Presídio Estadual de Três Passos, onde permanecerá à disposição da Justiça.
A ação foi realizada pela 22ª Delegacia de Polícia Regional do Interior, com sede em Três Passos.
Folha Popular: Com informações da Polícia Civil.
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