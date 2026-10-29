Brigada Militar apreende adolescente com 32 porções de cocaína em Três Passos

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Um adolescente foi apreendido pela Brigada Militar na noite de quarta-feira, 28 de outubro, em Três Passos, durante uma ação da Operação Cerco Fechado. Com ele, os policiais localizaram 32 porções de cocaína, acondicionadas em um recipiente e fracionadas para possível comercialização.
A ocorrência foi atendida por policiais militares da Força Tática do 7º Batalhão de Polícia Militar (7º BPM). Após a abordagem e a localização do entorpecente, o adolescente foi apreendido por ato infracional análogo ao tráfico de drogas.
Ele foi encaminhado à Delegacia de Polícia para os procedimentos legais.
A ação integra as atividades de policiamento ostensivo e combate ao tráfico de entorpecentes desenvolvidas pela Brigada Militar na região.
Folha Popular: Com informações da Comunicação Social do 7º BPM.
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