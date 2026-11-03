Tenente Portela intensifica preparativos para a 5ª Feira Negócios Daqui

Tenente Portela está nos preparativos finais para a 5ª Feira Negócios Daqui – Feira da Nossa Gente. Na tarde desta terça-feira, 3 de novembro, o prefeito Rosemar Sala acompanhou os trabalhos de montagem dos pavilhões e a preparação da estrutura que receberá o público e os expositores.

A feira será realizada de 6 a 8 de novembro, com três dias de programação voltada às oportunidades de negócios, valorização dos empreendimentos locais e atrações musicais.

A organização dos espaços e a montagem da estrutura fazem parte dos últimos ajustes para receber expositores, visitantes e a comunidade regional.

A 5ª Feira Negócios Daqui busca fortalecer o comércio, a indústria, os serviços e o empreendedorismo, além de proporcionar momentos de integração e entretenimento em Tenente Portela.

Folha Popular: Com informações da Assessoria de Comunicação da Prefeitura de Tenente Portela.