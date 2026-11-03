WhatsApp

(55) 99644-6296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(55) 99644-6296

  • Página inicial
  • Municípios
  • Blogs e colunas
  • Cooperativismo
  • Política
  • Clima/Tempo
  • Últimas notícias
  • Plantão policial
Niederle
Rádio Municipal
Hospital Santo Antonio
Sicredi
Portela FM
Mecânica Jaime
Vento Sul
F&J Santos
Pizzaria Alcapone
Unimed
Meganet
Fitness
Ponto Grill
Sala
Tarzan
Lazzaretti
Sicoob
APPATA
Tenente Portela

Tenente Portela intensifica preparativos para a 5ª Feira Negócios Daqui

Prefeito Rosemar Sala acompanhou a montagem dos pavilhões e a organização do espaço para o evento, que ocorre de 6 a 8 de novembro

03/11/2026 19h24
Por: Júlio Santos
Foto: Divulgação/Ascom
Foto: Divulgação/Ascom

Tenente Portela está nos preparativos finais para a 5ª Feira Negócios Daqui – Feira da Nossa Gente. Na tarde desta terça-feira, 3 de novembro, o prefeito Rosemar Sala acompanhou os trabalhos de montagem dos pavilhões e a preparação da estrutura que receberá o público e os expositores.

A feira será realizada de 6 a 8 de novembro, com três dias de programação voltada às oportunidades de negócios, valorização dos empreendimentos locais e atrações musicais.

A organização dos espaços e a montagem da estrutura fazem parte dos últimos ajustes para receber expositores, visitantes e a comunidade regional.

A 5ª Feira Negócios Daqui busca fortalecer o comércio, a indústria, os serviços e o empreendedorismo, além de proporcionar momentos de integração e entretenimento em Tenente Portela.

Folha Popular: Com informações da Assessoria de Comunicação da Prefeitura de Tenente Portela.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Fotos: Divulgação 5ª Negócios Daqui terá mais de 130 expositores e programação musical em novembro
Fotos: Divulgação/Ascom Montagem da 5ª Feira Negócios Daqui avança em Tenente Portel
Fotos: Divulgação/Ascom Confira a programação da 5ª Negócios Daqui de Tenente Portela
Tenente PortelaTenente Portela - RS Tenente Portela
Ver mais notícias
Tenente Portela, RS
Atualizado às 23h15
21°
Chuvas esparsas Máxima: 25° - Mínima: 16°
22°

Sensação

3.42 km/h

Vento

95%

Umidade

Sicredi
Fitness
Unimed
Ponto Grill
Mecânica Jaime
Rádio Municipal
Sala
Meganet
Agro Niederle
Tarzan
APPATA
Hospital Santo Antonio
F&J Santos
Folha Popular
Sicoob
Pizzaria Alcapone
Portela FM
Lazzaretti
Mecânica Jaime
Meganet
Tarzan
Rádio Municipal
Sicoob
Pizzaria Alcapone
Unimed
F&J Santos
Sala
Sicoob
Fitness
APPATA
Vento Sul
Lazzaretti
Hospital Santo Antonio
Ponto Grill
Sicredi
Agro Niederle
Municípios
Tenente Portela - RS
Tenente Portela intensifica preparativos para a 5ª Feira Negócios Daqui
Região Noroeste - RS
Polícia Civil cumpre mandado de prisão condenatória em Redentora
Hospital Santo Antonio
Agro Niederle
Unimed
Rádio Municipal
Sala
F&J Santos
Meganet
Sicredi
APPATA
Ponto Grill
Portela FM
Tarzan
Vento Sul
Mecânica Jaime
Pizzaria Alcapone
Lazzaretti
Fitness
Sicoob
Últimas notícias
Há 36 minutos PF inaugura laboratório para combater garimpo ilegal na Amazônia
Há 3 horas Senado aprova PEC da Segurança Pública sem redução da maioridade penal
Há 3 horas Câmara de SP arquiva pedido de impeachment contra Ricardo Nunes
Há 4 horas Governabilidade de Lula exigirá negociação e acordos além da Esplanada
Há 4 horas Senado aprova Setembro em Flor, campanha contra o câncer ginecológico
Pizzaria Alcapone
Sala
Agro Niederle
Mecânica Jaime
Lazzaretti
Hospital Santo Antonio
Vento Sul
Portela FM
Fitness
APPATA
Sicredi
Sicoob
Meganet
Tarzan
Unimed
Rádio Municipal
F&J Santos
Ponto Grill
Mais lidas
1
Há 6 dias Tenente Portela recebe oficina sobre assistência social em cenários de desastres Atividade ocorre nesta quinta e sexta-feira, no Centro Cultural, e aborda a atuação do Sistema Único de Assistência Social em situações de emergência e calamidade pública
2
Há 6 dias Aposta do Mato Grosso leva prêmio de mais de R$ 324 milhões da Mega
3
Há 6 dias Para reflexão - Piada sobre o inferno provoca reflexão sobre liberdade, democracia e fascismo
4
Há 4 dias Governo alerta para golpe envolvendo o Auxílio Reconstrução
5
Há 5 dias Brigada Militar apreende adolescente com 32 porções de cocaína em Três Passos
Sicredi
Vento Sul
Meganet
Fitness
F&J Santos
Hospital Santo Antonio
Sicoob
Ponto Grill
Tarzan
APPATA
Agro Niederle
Portela FM
Lazzaretti
Unimed
Pizzaria Alcapone
Mecânica Jaime
Portela FM
Sala
Rádio Municipal
Sicredi
Ponto Grill
Agro Niederle
Sicoob
Sala
APPATA
Rádio Municipal
Vento Sul
Meganet
Tarzan
Mecânica Jaime
Lazzaretti
Fitness
Hospital Santo Antonio
Folha Popular
Unimed
Pizzaria Alcapone
F&J Santos
© Copyright 2026 - Todos os direitos reservados