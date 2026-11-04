WhatsApp

(55) 99644-6296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(55) 99644-6296

  • Página inicial
  • Municípios
  • Blogs e colunas
  • Cooperativismo
  • Política
  • Clima/Tempo
  • Últimas notícias
  • Plantão policial
Lazzaretti
Hospital Santo Antonio
APPATA
Meganet
Portela FM
F&J Santos
Unimed
Fitness
Ponto Grill
Pizzaria Alcapone
Rádio Municipal
Sicoob
Tarzan
Sicredi
Niederle
Vento Sul
Sala
Mecânica Jaime
Senado Federal

Nova regra para reestruturação de dívidas de estados e municípios vai a Plenário

A Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) aprovou nesta quarta-feira (4), em reunião que deu continuidade ao debate iniciado na terça-feira (3) , pro...

04/11/2026 13h15
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Senado
O senador Eduardo Braga relatou o projeto do senador Renan Filho - Foto: Saulo Cruz/Agência Senado
O senador Eduardo Braga relatou o projeto do senador Renan Filho - Foto: Saulo Cruz/Agência Senado

A Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) aprovou nesta quarta-feira (4), em reunião que deu continuidade ao debate iniciado na terça-feira (3) , projeto de resolução que permite a estados, Distrito Federal e municípios contratar operações de crédito nos últimos 120 dias do mandato de governadores e prefeitos para substituir dívidas existentes por outras com condições mais favoráveis. O texto seguirá para o Plenário com urgência.

O PRS 50/2026 , de autoria do senador Renan Filho (MDB-AL), altera a Resolução do Senado 43, de 2001, que proíbe a contratação de operações de crédito nesse período, com algumas exceções. O projeto acrescenta a possibilidade de realizar operações destinadas exclusivamente à reestruturação e à recomposição do principal de dívidas, sem obtenção de novos recursos livres.

Na terça-feira, o senador Esperidião Amin (PP-SC), que presidia a reunião, concedeu vista coletiva e marcou a votação para esta quarta-feira, a fim de permitir o cumprimento dos prazos da Secretaria do Tesouro Nacional.

O parecer favorável do senador Eduardo Braga (MDB-AM) incluiu a exigência de que, antes da contratação, os governos divulguem em seus sites oficiais a metodologia e os cálculos usados para comparar o valor presente das dívidas antiga e nova. A publicação deverá apresentar também os cronogramas anuais de pagamento e as mudanças relevantes nas condições financeiras, nas garantias e nos riscos da operação.

Condições

Para substituir uma dívida por outra, estados e municípios já precisam cumprir critérios do Tesouro Nacional. Um deles exige que o dinheiro da nova operação seja usado apenas para pagar o valor principal da dívida antiga, sem incluir juros e encargos. O projeto mantém essas exigências e permite realizar essas operações também nos últimos 120 dias do mandato. Os critérios do Tesouro também impedem que a renegociação estabeleça períodos sem pagamento ou calendários feitos para deixar a conta para a gestão seguinte.

Além disso, o valor dos pagamentos futuros da nova dívida, convertido para valores de hoje, não poderá superar o da dívida anterior. A proposta mantém as demais exigências legais para contratação de crédito.

Justificativas

Ao defender a proposta, Renan Filho afirmou que a restrição de fim de mandato não deve impedir operações que permitam “substituir dívidas antigas por obrigações menos onerosas e com condições mais favoráveis”.

Braga argumentou que oportunidades de renegociação podem desaparecer com as oscilações do mercado. Segundo o relator, “a postergação pode, inclusive, resultar em custos financeiros mais elevados, em prejuízo das contas públicas”.

Audiências públicas

O colegiado aprovou ainda requerimento ( REQ 109/2026 – CAE ), da senadora Leany Lemos (PSB-DF), para audiência pública destinada a debater o PL 5.165/2026 , que cria a Cédula de Serviço (CS), título negociável no mercado financeiro destinado a captar recursos com base em serviços que ainda serão prestados.

Também foi acatado requerimento ( REQ 108/2026 - CAE ), do senador Veneziano Vital do Rêgo (MDB-PB), para debater a Medida Provisória (MP) 1.394/2026 , que proíbe as bets em todo território nacional.

Em outra audiência pública deve ser debatida a necessidade de redução da Selic, taxa básica de juros da economia. O REQ 111/2026 – CAE foi apresentado pelo senador Rogério Carvalho (PT-SE).

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Radiodifusão: solicitações de emissoras seguem para promulgação - Foto: Geraldo Magela/Agência Senado CCT aprova 41 concessões e renovações para emissoras de rádio
O PL 1.341/2026 foi aprovado nesta quarta-feira pela Comissão de Direitos Humanos - Foto: Carolina Curi/Agência Senado Maior controle judicial sobre instituições de acolhimento de crianças vai à CCJ
- Foto: Carolina Curi/Agência Senado CDH aprova regras para internação de adolescentes com dependência química
Tenente Portela, RS
Atualizado às 15h16
21°
Chuvas esparsas Máxima: 23° - Mínima: 19°
22°

Sensação

8.42 km/h

Vento

98%

Umidade

APPATA
F&J Santos
Portela FM
Rádio Municipal
Sala
Mecânica Jaime
Lazzaretti
Ponto Grill
Sicredi
Meganet
Hospital Santo Antonio
Fitness
Pizzaria Alcapone
Folha Popular
Agro Niederle
Tarzan
Unimed
Sicoob
F&J Santos
Mecânica Jaime
Sicoob
Lazzaretti
Unimed
Sala
Pizzaria Alcapone
Ponto Grill
Meganet
Fitness
Tarzan
Vento Sul
Sicredi
Rádio Municipal
Hospital Santo Antonio
APPATA
Sicoob
Agro Niederle
Municípios
Tenente Portela - RS
Tenente Portela intensifica preparativos para a 5ª Feira Negócios Daqui
Região Noroeste - RS
Polícia Civil cumpre mandado de prisão condenatória em Redentora
Lazzaretti
Meganet
Portela FM
Fitness
Vento Sul
Sicredi
Hospital Santo Antonio
Pizzaria Alcapone
Sala
Ponto Grill
Tarzan
F&J Santos
Mecânica Jaime
Unimed
APPATA
Rádio Municipal
Sicoob
Agro Niederle
Últimas notícias
Há 31 segundos Pé-de-Meia Universitário deve começar em 2027 para aluno do CadÚnico
Há 2 horas CCT aprova 41 concessões e renovações para emissoras de rádio
Há 2 horas Maior controle judicial sobre instituições de acolhimento de crianças vai à CCJ
Há 2 horas CDH aprova regras para internação de adolescentes com dependência química
Há 2 horas CCT aprova incentivos para investimentos em pesquisa na saúde
Sicoob
Agro Niederle
APPATA
Fitness
Ponto Grill
Sala
Meganet
Hospital Santo Antonio
Rádio Municipal
Portela FM
F&J Santos
Sicredi
Vento Sul
Lazzaretti
Tarzan
Unimed
Mecânica Jaime
Pizzaria Alcapone
Mais lidas
1
Há 6 dias Tenente Portela recebe oficina sobre assistência social em cenários de desastres Atividade ocorre nesta quinta e sexta-feira, no Centro Cultural, e aborda a atuação do Sistema Único de Assistência Social em situações de emergência e calamidade pública
2
Há 7 dias Aposta do Mato Grosso leva prêmio de mais de R$ 324 milhões da Mega
3
Há 5 dias Governo alerta para golpe envolvendo o Auxílio Reconstrução
4
Há 6 dias Brigada Militar apreende adolescente com 32 porções de cocaína em Três Passos
5
Há 5 dias 5ª Negócios Daqui terá mais de 130 expositores e programação musical em novembro
Tarzan
Sala
Pizzaria Alcapone
Lazzaretti
Vento Sul
Rádio Municipal
F&J Santos
Sicoob
Ponto Grill
Hospital Santo Antonio
Portela FM
Meganet
Mecânica Jaime
Sicredi
Portela FM
APPATA
Unimed
Agro Niederle
Fitness
Sala
Lazzaretti
Rádio Municipal
Unimed
Meganet
Fitness
F&J Santos
Tarzan
Agro Niederle
APPATA
Ponto Grill
Hospital Santo Antonio
Folha Popular
Mecânica Jaime
Sicoob
Vento Sul
Sicredi
Pizzaria Alcapone
© Copyright 2026 - Todos os direitos reservados