Diretoria de Bem-Estar Animal da Semae apresenta ações do Estado em Fórum da Alesc

Foto: Giovanni Kalabaide

Resgate de animais em desastres, hospital público veterinário e castrações públicas foram os assuntos em destaque do II Fórum de Proteção Animal realizado pela Alesc. O evento organizado pela Comissão de Proteção e Bem-Estar Animal, presidida pelo deputado Marcius Machado (PL), reuniu mais de 180 pessoas no auditório Antonieta de Barros, da Alesc, para debater desafios e avanços da causa animal.

Trazendo para a roda de discussão os resultados no estado de SC sobre a Proteção Animal e as atividades da Diretoria de Bem-Estar Animal da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Economia Verde, Semae, Fabrícia Costa apresentou detalhes sobre o PET Levado a Sério, programa do Governo do Estado que investirá R$ 17 milhões em castração de animais.

“Santa Catarina já avançou muito, mas precisamos multiplicar as informações para buscar avançar ainda mais e criar novas políticas públicas que incluam essas temáticas”, avaliou Fabrícia.

Foto: Reprodução/Secom SC

Os professores da Universidade Federal de Santa Catarina, Paula Brugger e Edmundo Grisard, apresentaram os resultados de suas pesquisas sobre a importância da senciência animal e a leishmaniose visceral canina, respectivamente. A advogada Mardjoli Valcareggi abordou o tema Atividades desenvolvidas pela Delegacia de Proteção Animal (DPA).

Temas como leishmanioses, cases de castrações ao redor do mundo e o funcionamento do Hospital Animal em São Paulo também foram apresentados por especialistas que participaram do evento.

Empatia e respeito

Cerca de 180 ativistas, protetores e simpatizantes da causa animal participaram do evento. Oito especialistas focaram em assuntos que buscaram despertar e conscientizar a sociedade com sentimentos como respeito e empatia para a adoção de políticas públicas voltadas para a proteção e defesa dos animais.