A Polícia Militar do Rio de Janeiro está ocupando, a partir desta sexta-feira (27), por tempo indeterminado, as comunidades dos Teixeiras e do Jordão, em Jacarepaguá, zona sudoeste do Rio.

Na manhã de hoje, policiais encontraram uma cabeça humana em estado de decomposição dentro de um saco plástico no pátio do 18º batalhão, em Jacarepaguá, durante a limpeza do local.

No início da tarde, durante o patrulhamento na comunidade dos Teixeiras, equipes foram atacadas a tiros. Um suspeito que foi baleado e socorrido portava um fuzil M16 com a inscrição "Terror do 18", em uma alusão à unidade da PM responsável pelo policiamento ostensivo e repressivo nas comunidades da região.

O caso desta sexta-feira ocorre em meio a uma escalada de ameaças contra agentes do batalhão, atribuídas a represálias pelas operações contra o tráfico na região, especialmente na Gardênia Azul, controlada pela facção criminosa Comando Vermelho.

No dia 11 deste mês, a PM prendeu Marcus Vinicius Salviano de Farias Rocha, conhecido como Gday, apontado como chefe do tráfico local, o que deu início às ameaças contra oficiais do batalhão.

Cinco dias depois, dois homens em uma moto deixaram duas coroas de flores no muro de entrada do 18º BPM com os nomes de dois capitães da unidade.

Corporação

Em nota, a Secretaria de Estado de Polícia Militar informa que a ocupação foi determinada pelo secretário de Polícia Militar, coronel Sylvio Guerra. O episódio é tratado como uma possível tentativa de intimidação aos policiais militares da unidade.

“A Secretaria de Estado de Polícia Militar reforça que não tolerará qualquer tentativa de intimidação de seus agentes e ressalta que episódios dessa natureza não irão inibir as ações de enfrentamento às organizações criminosas”, diz o comunicado.