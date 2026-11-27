A Prefeitura de Tenente Portela realizou, na tarde de quarta-feira (26), a entrega de 20 aeradores destinados a piscicultores do município. A iniciativa, coordenada pela Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, representa um investimento total de R$ 63 mil e busca fortalecer a atividade e ampliar as condições de produção nas propriedades rurais.

O ato ocorreu no Parque de Máquinas da Prefeitura e reuniu produtores beneficiados, autoridades municipais e representantes da área técnica.

Do total investido, R$ 33 mil são provenientes do Governo do Estado, por meio da Consulta Popular, enquanto R$ 30 mil correspondem à contrapartida do Município. Inicialmente, a Administração Municipal previa aportar pelo menos 5% do valor repassado pelo Estado. Entretanto, considerando a importância da iniciativa para o desenvolvimento da piscicultura, decidiu ampliar sua participação, praticamente dobrando o valor inicialmente previsto.

Com o aumento da contrapartida municipal, foi possível ampliar a quantidade de equipamentos adquiridos e contemplar mais produtores rurais.

Os aeradores são utilizados para aumentar a oxigenação da água nos viveiros de criação de peixes. Por meio da movimentação da água, os equipamentos auxiliam na incorporação de oxigênio, contribuindo para manter condições adequadas ao desenvolvimento dos peixes. Também ajudam a reduzir os riscos de mortalidade em períodos de baixa oxigenação e favorecem a produtividade da atividade.

O investimento integra as ações de incentivo à diversificação da produção rural e à geração de renda no campo. A disponibilização dos equipamentos busca auxiliar os piscicultores na modernização das propriedades e no aprimoramento das condições de criação.

Participaram da entrega o prefeito Rosemar Sala, o vice-prefeito Claudenir Scherer, o secretário municipal de Agricultura e Meio Ambiente, José Rubens Hermann dos Santos, técnicos da Secretaria, o presidente da Associação de Piscicultores do Município, Denilso Calgaro, e o extensionista rural da Emater/RS-Ascar, César Yolare Zamarchi, além dos produtores contemplados.

Folha Popular: Com informações da Assessoria de Comunicação da Prefeitura de Tenente Portela.