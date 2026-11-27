Uma mulher foi presa em flagrante na sexta-feira (27), no bairro Sulserra, em Três Passos, pelos crimes de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo e munições. A prisão ocorreu durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão na residência da suspeita, em uma ação da Polícia Civil, com participação da Brigada Militar.

Durante as buscas, os policiais localizaram aproximadamente 200 gramas de crack e 59 gramas de cocaína. Também foram apreendidos um revólver calibre .38, 21 munições do mesmo calibre, uma balança de precisão, rolos de plástico filme utilizados para embalar entorpecentes e dinheiro em espécie.

Após a ação, a mulher foi conduzida à Delegacia de Polícia de Três Passos, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante. Posteriormente, ela foi encaminhada ao estabelecimento prisional, permanecendo à disposição da Justiça.

A prisão integra as ações de combate ao tráfico de drogas desenvolvidas pela Polícia Civil e pela Brigada Militar em Três Passos e nos demais municípios da região.

Folha Popular: Com informações das forças de segurança.