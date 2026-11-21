Cinco anos depois do assassinato da jovem designer de interiores e modelo Kathlen Romeu, de 24 anos, e do bebê que ela esperava, dois policiais militares serão julgados pelo crime. O caso começará a ser analisado pelos jurados na quinta-feira (26) , às 10h, no Tribunal do Júri do Rio de Janeiro.

Kathlen, grávida de 13 semanas, foi atingida por tiros de fuzil enquanto caminhava com a avó em uma rua movimentada no bairro Lins de Vasconcelos, na Zona Norte da cidade, em 2021 .

Para compreender os pontos centrais do julgamento e esclarecer por que o caso levou tanto tempo para chegar à Justiça, a Agência Brasil conversou com o advogado da família, Rodrigo Mondego.

Ele se aproximou do caso quando era integrante da Comissão de Direitos Humanos e Assistência Judiciária (CDHAJ) da Ordem dos Advogados do Brasil no Rio de Janeiro. Apesar de já ter deixado a comissão, Mondego permaneceu com a família e deve atuar no julgamento como assistente da acusação, ao lado do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro.

Leniência e lentidão

O advogado critica a leniência da Justiça contra crimes praticados pelo próprio Estado e menciona o caso da menina Ana Clara, também morta por um PM em 2021.

“Esse policial já respondia por um outro homicídio, [o processo] estava em fase de recurso, pela morte de um trabalhador, [com um tiro] pelas costas. Se ele não estivesse na rua, Ana Clara estaria viva. Mas sociedade, Justiça e Estado são lenientes”.

Em setembro deste ano, Mondego voltou ao local do crime contra Kathlen e seu bebê, no Lins, para repassar detalhes do dia com uma organização que faz perícias independentes.

O Projeto Mirante pretende apresentar aos jurados do tribunal a dinâmica exata do atentado em três dimensões. A ausência de perícias qualificadas feitas pelo Estado tem sido apontada por Mondego como outro problema.

O júri popular é realizado em julgamentos de crimes contra a vida e está previsto na Constituição Federal. Nele, cidadãos comuns decidirão, nesse caso, se os policiais são culpados ou não da morte de Kathlen e seu bebê.

Mondego afirma que está em xeque se a vida de uma pessoa vale “a [política de] matança de bandidos”, que, na avaliação dele, prevalece há anos como estratégia de combate ao crime organizado no Rio .

“O caso da Kathlen é simbólico, pois os policiais decidiram atacar criminosos e, em uma ação equivocada, acabaram matando uma pessoa inocente, uma mulher que fez absolutamente tudo certo na vida, estudou, terminou a faculdade, estava se casando, engravidou do seu companheiro e tinha acabado de comprar uma casa própria”, frisou.

Os acusados do crime e réus são os policiais Rodrigo Correia de Frias e Marcos Felipe da Silva Salviano, que respondem por homicídio. Eles já foram condenados por fraude processual, por alterarem a cena do crime, em março de 2026, pela Justiça Criminal. Eles pegaram dois anos em regime aberto e aguardam o novo julgamento em liberdade.

A reportagem entrou em contato com o escritório de advocacia dos PMs acusados, que não retornou as ligações e não comentou .

Acusação

O advogado da família da vítima acredita que um dos pontos centrais da acusação será provar a responsabilidade dos PMs , argumentando que não é preciso "individualizar" a conduta de cada um deles, uma vez que os policiais agiram juntos, com a intenção de matar eventuais criminosos.

A tese da defesa, da necessidade individualização, apresentada em instâncias judiciais anteriores, não convenceu, e o julgamento foi mantido.

“No entendimento do Ministério Público, que é o nosso, quando as pessoas agem de forma conjunta, há um resultado [esperado] para esta ação”, disse Mondego, em relação a ação da PM que terminou nas mortes. “Eles [os policiais] estavam ali tentando executar suspeitos e mataram uma mulher grávida”, frisou.

Nesses casos, quem participa da ação assume os riscos do resultado, argumenta Mondego.

Segundo o MP, os policiais dispararam sem que houvesse "qualquer ação que legitimasse a agressão", ou seja, sem justificativa. A denúncia destaca que não havia bandidos próximos à viatura ou aos policiais no momento.

A promotoria também chama atenção para o fato de os policiais terem disparado em meio a uma via de grande movimento de carros e de pessoas e considerou que, apesar de a ação ter sido dirigida a criminosos, como eles não estavam lá, não ofereciam risco nem aos policiais nem à comunidade.

Letalidade policial

Para Mondego, o caso é mais um a expor a alta letalidade policial no estado do Rio de Janeiro, a sexta mais alta no país, segundo dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP) . Ele defende investigações mais qualificadas, aumento de pena para homicídios e mais rapidez nos julgamentos.

“Uma mãe que perde um filho nunca mais vai ser a mesma”, diz. “A falta de respostas prolonga o sofrimento e contribui para a sensação de impunidade”, acrescenta o advogado.

A polícia fluminense matou 798 pessoas em 2025, segundo o FBSP . Apesar de 13,5% maior que as mortes de 2024, a quantidade de vítimas em 2025 é inferior às 1.814 pessoas mortas pela polícia em 2019, quando esse tipo de ocorrência atingiu seu ápice do período de 2015 a 2025. Na época, o estado era governado por Wilson Witzel (PSC), com Cláudio Castro (PL) como vice.

Leia os principais trechos da entrevista

Agência Brasil: Por que o assassinato de Kathlen levou cinco anos para ser julgado?

Rodrigo Mondego: A legislação brasileira é leniente com o crime de homicídio. Temos mais dificuldade de julgar um crime de homicídio do que o de tráfico de drogas. A polícia investiga, manda para o Ministério Público [estadual], depois vai para o juiz, que determina se faz a pronúncia ou não, ou seja, se leva para o Tribunal do Júri. Só então tem o julgamento.

O problema é que, quando o crime é praticado por agente do Estado, tudo demora mais, existe uma estrutura ainda mais leniente da Justiça, sociedade e Estado. E, nesse caso, após a pronúncia [pelo Tribunal de Justiça], os réus entraram com todos os recursos possíveis nos tribunais superiores, recorrendo a essa leniência.

Agência Brasil: Você pode dar um exemplo mais claro dessa leniência?

Rodrigo Mondego: O Estado e a sociedade são lenientes com o crime de homicídio, por exemplo, quando deixam um policial que já responde por um crime de homicídio continuar [trabalhando] na rua.

Ana Clara, de 5 anos, foi morta em 2021, na porta de casa, por um policial alterado que deu um tiro e a matou na hora. Por sorte, não pegou no irmãozinho, que estava junto. Esse policial já respondia por um outro homicídio, [o processo] estava em fase de recurso, pela morte de um trabalhador, [com um tiro] pelas costas.

Se ele não estivesse na rua, Ana Clara estaria viva. Mas a sociedade, Justiça e Estado são lenientes.

Agência Brasil: A família de Kathlen denuncia que todas as etapas demoram, a começar pela perícia…

Rodrigo Mondego: É, o rito de investigação de homicídios no Rio de Janeiro é algo absolutamente relegado. São vários casos que, até hoje, não foram investigados devidamente, até [em casos] de condenação do Brasil em tribunais internacionais.

Acontece que, nesse último período (de 2019 a 2025), houve uma explosão absurda de violência, foram praticadas as maiores chacinas de toda a história do Rio de Janeiro. As maiores são dessa época (15 mortos no Fallet/Fogueteiro, em 2019; 16 mortos no Alemão, em 2022; 23 mortos na Penha, em 2022; 28 mortos no Jacarezinho, em 2021; e 117, no Alemão, em 2025).

Agência Brasil: Como foi o seu primeiro contato com o caso da Kathlen?

Rodrigo Mondego: Eu fui ao IML assim que soube. A nossa intenção, pela OAB, na época, era garantir que a perícia fosse feita da melhor forma possível, que determinasse de onde tinha partido o tiro, pois não tinha projétil dentro dela.

A partir daí, começamos a acompanhar o caso. Com o apoio de lideranças comunitárias, fomos ao local e conversamos com várias testemunhas, e uma delas contou que uma casa foi invadida [pela PM] para a prática de troia.

Agência Brasil: O que é a troia?

Rodrigo Mondego: É uma metodologia em que os policiais se escondem em uma residência, de forma ilegal, para pegarem de surpresa os criminosos, e saem atirando.

Eles fazem isso no intuito não de prender, mas de executar pessoas. E, como a metodologia da troia era pegar de surpresa, pegou de surpresa todo mundo. Era início da tarde, um lugar movimentado, na pista, não era no meio da favela.

A troia é um instrumento de execução sumária, ilegal, porque você invade uma casa, espera os suspeitos, os criminosos, nunca na intenção de prendê-los, de dar voz de prisão. Só que a possibilidade de atingir um inocente é muito grande.

É diferente de uma operação policial, na qual as pessoas veem o caveirão desde cedo. As pessoas podem até sair de casa, para trabalhar, estudar, mas vão fazer isso com muito cuidado.

Agência Brasil: Esse foi o relato das testemunhas?

Rodrigo Mondego: Sim. Uma testemunha disse que teve a casa invadida, e a gente conseguiu uma outra testemunha que viu os policiais na viela, quando chegava em casa.

Temos também uma testemunha que filmou logo após ouvir os tiros e mostra os policiais andando tranquilamente no local e catando os cartuchos das armas no chão — o que caracteriza a fraude processual — e ninguém pratica fraude se não tem culpa no cartório.

Se fosse uma intensa troca de tiros, eles não estariam andando de forma tranquila. E a perícia comprovou que o tiro partiu exatamente de onde eles [os policiais] estavam, mas não foi possível fazer exame balístico, porque o tiro de fuzil se esfacela.

Agência Brasil: Havia criminosos, de fato, na região?

Rodrigo Mondego: As testemunhas confirmam que havia, sim, mas que eles não portavam armas de grosso calibre, pelo fato de a boca de fumo ser bem na beirada da favela. Como é um lugar mais exposto, os traficantes não costumam colocar ali armas mais caras.

E a informação que obtivemos é que, como os bandidos foram pegos de surpresa, ao ouvir o primeiro tiro, eles conseguiram fugir. Tanto é que ninguém foi preso ou baleado.

Agência Brasil: O que a Kathlen fazia quando foi alvejada?

Rodrigo Mondego: Ela tinha ido visitar a avó, a Dona Sayonara [Oliveira], que, inclusive, se sente extremamente culpada pela morte da neta. Era pandemia, a avó, idosa, insistiu na visita.

Quando houve o tiro, a avó achava que a neta tinha se jogado no chão e machucado o braço, porque o fuzil entra de forma pequena. Quando a avó pede para a neta levantar, por conta do bebê, ela toma consciência [do tiro], vê a cratera da bala deixada [no corpo de Kathlen].

Agência Brasil: E os policiais, o que faziam? Havia uma operação, no Lins?

Rodrigo Mondego: Se fosse uma troca de tiros, uma operação, a Kathlen poderia ter se defendido, poderia ter corrido, fugido. Se ela soubesse que havia uma operação, ela e a avó não estariam caminhando tranquilamente na rua principal. Foi de surpresa. A avó disse exatamente isso, que, do nada, ouviu barulho de tiro e viu a neta caindo no chão.

Também estava vigente a ADPF [Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental] 635, a ADPF das Favelas , com regras para as operações [que não foram cumpridas, como comunicação ao Ministério Público].

Houve troia, que é uma metodologia que [a polícia] começou a usar, e, como não se cumpre a obrigação de usar as câmeras corporais, ela pratica crimes sem responsabilização.

Agência Brasil: E a responsabilização, o que esperar do Tribunal do Júri?

Rodrigo Mondego: Quando você não pode atacar a vítima, quando é uma mulher grávida ou uma criança, [a defesa dos policiais costuma] atacar a localidade [do crime]. Afirma que ali tem malfeitores e que, então, a morte de inocentes é um efeito colateral.

Mesmo assim, acredito na condenação porque tem base material mostrando que os policiais estavam ali querendo fazer vingança.