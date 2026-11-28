O setor de turismo de natureza, que inclui ecoturismo e o turismo de aventura, busca o fortalecimento de ações que diminuam os impactos das mudanças climáticas para o setor. O tema é um dos principais debates ocorridos no Abeta Summit, congresso que reúne o setor em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, até este sábado (28).

Segundo a presidente da Associação Brasileira das Empresas de Ecoturismo e Turismo de Aventura (Abeta), Lejania Ribeiro, apesar do turismo do setor já ter nascido com uma essência de respeito ao meio ambiente e mitigação dos causadores das mudanças climáticas, o atual momento exige um planejamento para adaptar as vulnerabilidades das atividades.

“É um momento de provocação mesmo, para a gente começar a refletir o nosso comportamento, as nossas decisões, onde a gente quer chegar, porque isso [a mudança do clima] está cada vez mais forte impactando as nossas vidas”, diz.

Um estudo recente mostra que 83,6% das regiões turísticas do Brasil já foram afetadas por secas, enxurradas ou outro extremo climático ocorrido nos últimos cinco anos , entre 2020 e 2025.

De acordo com o climatologista José Antonio Marengo, coordenador-geral de Pesquisa e Desenvolvimento do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), além dos impactos econômicos, as empresas do setor precisam traçar estratégias para proteger os seus negócios, a cadeia produtiva e, principalmente, os turistas.

“Não só no nível das grandes empresas, companhias aéreas, mas também do trabalhador de pequenas empresas, os guias turísticos, todos eles são vulneráveis e, obviamente, o turista mesmo, que está pagando porque quer fazer um tour, e ao chegar ao seu destino descobre que não poderá porque choveu muito e o rio está muito turbulento ou, simplesmente, não tem como chegar”, diz.

Investimentos

As necessidades de adaptação ainda não estão plenamente claras para o setor, mas o investimento naquilo que já é possível é uma realidade para alguns empresários. Um exemplo são as ações promovidas pelo Grupo Rio da Prata, que opera em três atrativos na região do Bonito, Mato Grosso do Sul, com atividades como trilha, observação de pássaros e flutuação para visualização de peixes e vegetação subaquática.

Segundo Luíza Coelho, diretora de Meio Ambiente e Sistema de Gestão de Segurança do Grupo Rio da Prata, desde 1978, os empreendimentos já foram pensados com a ideia de desenvolver os locais de forma sustentável. Por essa razão, as áreas onde as atividades de turismo ocorrem foram transformadas em Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN) e todas as atividades são realizadas com o menor impacto ambiental possível.

Nos locais, os alimentos são produzidos em hortas, os resíduos são separados e reaproveitados, a energia é solar e autônoma, alguns veículos são elétricos e foram desenvolvidos viveiros de mudas para incluir nas atividades o plantio de árvores para regeneração da vegetação nativa.

“Agora, a gente tem mais floresta em pé do que a gente tinha em 1978 quando a área do Rio da Prata foi adquirida”, explica a diretora.

Adaptação

Apesar das ações de mitigação, os impactos das mudanças climáticas não conhecem fronteiras, por isso é necessário adaptar, mesmo as áreas mais preservadas. Um exemplo de impacto dado pela gestora dos empreendimentos é a diminuição de peixes nos rios onde ocorrem a flutuação e o calor mais intenso sentido nos ambientes de visitação.

De acordo com Luíza Coelho, no caso dos peixes, os proprietários decidiram atuar no Conselho de Pesca do Mato Grosso do Sul, para apoiar o enfrentamento à sobrepesca e às políticas de conservação de espécies ameaçadas e também apoiam pesquisas desenvolvidas pelo Instituto das Águas da Serra da Bodoquena.

“Para melhorar o conforto térmico estamos fazendo um receptivo mais adaptado ao calor, com pé direito mais alto, ventilação cruzada, com ambiente com ar-condicionado, porque o receptivo que a gente tinha era um adaptado da construção original da fazenda”, conta.

A partir de exemplos, como o do Grupo Rio da Prata, empresários, trabalhadores e turistas que participam do congresso debatem soluções para os impactos.

Ciência

A meteorologista e coordenadora do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul, Valesca Fernandes, defende um maior alinhamento dos operadores de turismo à ciência.

“É necessário agir na prevenção, com as informações que já existem como previsões do tempo, climáticas, monitoramento dos incêndios florestais. Então, acredito que essas informações têm que fazer parte agora das operações como uma forma de receber melhor os turistas e diminuir os impactos”, diz.

Valesca também defende o estabelecimento de protocolos de adaptação e atuação após desastres ocorridos em regiões onde ocorrem o turismo.

Políticas públicas

Segundo a coordenadora-geral de turismo sustentável, do Ministério do Turismo, Tatiana Oliveira, o governo federal tem atuado em políticas públicas para apoiar o setor nesses desafios, e entre as ações está um protocolo que será lançado oficialmente durante a Copa do Mundo de Futebol Feminino.

“A gente entende que o setor de turismo precisa olhar como uma realidade para as mudanças climáticas”, diz.

Tatiana Oliveira destaca ainda que dentro da política do governo desenvolvida pelo Plano Clima Adaptação, que prevê ações setoriais, já foi iniciada a etapa de diagnóstico, com a elaboração de um relatório de emissões de gases do efeito estufa, para identificar onde estão os gargalos para o setor.

“A gente já conseguiu identificar que o setor de transporte é o que mais emite dentro da cadeia do turismo. A ideia é que a gente possa trabalhar de maneira transversal com os outros setores e construir políticas mais direcionadas, com soluções tanto de prevenção, como de acesso a recursos para apoiar a adaptação”, conclui.

* A repórter viajou a convite da Abeta