O cuidado com bebês prematuros exige acompanhamento especializado desde o nascimento e, em muitos casos, por diferentes etapas do desenvolvimento infantil. Essa abordagem multidisciplinar é o eixo central do 2º Simpósio de Prematuridade, promovido pelo Hospital Santo Antônio (HSA), que começou na manhã desta quarta-feira, 25 de novembro, no Centro Municipal de Cultura de Tenente Portela. A programação segue até as 17h e reúne profissionais da saúde, estudantes e pessoas que vivenciaram a prematuridade.

A abertura contou com a participação da secretária municipal de Saúde e Saneamento, Giovana Maciel, e da presidente da Associação Hospitalar Beneficente Santo Antônio, Mirna Teresinha Kinsel Braucks. O evento também tem como uma das organizadoras a médica Isabella Teixeira de Oliveira, pediatra com especialização em neonatologia e profissional do HSA, onde atua na coordenação da Unidade de Cuidados Intermediários Neonatal.

Isabella destaca que o simpósio representa uma oportunidade de ampliar o debate sobre a prematuridade, compartilhar experiências e valorizar os profissionais e as famílias que acompanham essa realidade. Segundo ela, o tema precisa ser tratado como uma questão de saúde pública, considerando as possibilidades de prevenção e a necessidade de qualificar a assistência neonatal.

“A prematuridade é uma questão de saúde pública importante, prevalente, e a gente tem que falar sobre esse tema, sobre as causas preveníveis, sobre a melhora da qualidade de assistência neonatal e principalmente o cuidado pós-alta dessas crianças”, afirmou a médica durante a entrevista concedida ao Folha Popular.

A organização também destaca a importância de reconhecer a trajetória das famílias. Para Isabella, a experiência envolve incertezas, medos e inseguranças, mas também conquistas ao longo do desenvolvimento das crianças. A programação prevê, inclusive, um momento de homenagem às famílias de prematuros.

Especialistas abordam diferentes etapas do cuidado

Entre os palestrantes está a médica Raquel Trautmueller Kerber Binkowski, neuropediatra, responsável pela abordagem sobre o neurodesenvolvimento do recém-nascido prematuro. A apresentação trata do cérebro em formação, dos fatores de risco e das oportunidades de desenvolvimento, com atenção à importância do acompanhamento desde os primeiros períodos de vida.

Raquel ressalta que a identificação precoce de possíveis alterações e o seguimento adequado podem influenciar positivamente a trajetória da criança. “São situações que a gente precisa agir precocemente, precisa olhar com cuidado, com carinho, com conhecimento para essas situações, para que a gente possa dar maior qualidade de vida para a nossa população”, destacou.

O médico Paulo Sérgio da Silva Mario, pediatra e neonatologista do Grupo Hospitalar Conceição, em Porto Alegre, também participa da programação. Com atuação na Secretaria Estadual da Saúde, ele aborda os indicadores epidemiológicos relacionados à mortalidade materna e infantil no Rio Grande do Sul, além da importância da prematuridade nesse cenário.

O profissional defende a análise dos dados e a construção conjunta de estratégias para enfrentar os fatores que contribuem para os óbitos infantis. “O objetivo da palestra nesse 2º simpósio é trazer algumas informações a respeito dos índices epidemiológicos da mortalidade materna e infantil no Estado”, explicou. Ele também ressaltou a necessidade de pensar em ações para enfrentar a prematuridade, apontada como uma das principais causas de mortalidade infantil no país e no mundo.

Outro palestrante é Leonardo Bigolin Jantsch, enfermeiro neonatologista, doutor e mestre em Enfermagem e professor da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). Sua apresentação aborda a violência neonatal, tema relacionado à segurança, à qualidade da assistência e às práticas de cuidado oferecidas aos recém-nascidos. Sua formação e atuação acadêmica estão ligadas à saúde materno-infantil e à enfermagem neonatal.

A médica Isabella Teixeira de Oliveira também integra o grupo de palestrantes, com o tema “Prematuridade: do cuidado intensivo ao acompanhamento para a vida”. A abordagem contempla a continuidade da assistência após o período de internação, considerando o desenvolvimento e a qualidade de vida das crianças.

Troca de experiências e valorização das famílias

Além das palestras, o simpósio conta com uma mesa-redonda conduzida por Daiane Bárbara Damo e Keli Pereira, que compartilham reflexões sobre a trajetória da maternidade, a experiência da prematuridade e o caminho de recuperação emocional entre mãe e filho. A programação também contempla a apresentação de trabalhos acadêmicos em formato de banners, incentivando a divulgação de estudos e experiências relacionados ao cuidado neonatal.

Para Isabella, a realização de encontros científicos contribui para fortalecer o trabalho desenvolvido pelo Hospital Santo Antônio e ampliar a qualificação da assistência na região. Ela também relaciona a iniciativa ao processo de consolidação da instituição como hospital de ensino.

“O Hospital Santo Antônio, enquanto agora se tornando hospital escola, valoriza muito a questão científica, e cada vez mais esses eventos vão se tornar frequentes na nossa região. A gente sabe que isso só tem a melhorar a qualidade da nossa assistência e da população em geral”, afirmou.

Com o lema “Cuidar hoje, transformar o amanhã”, o 2º Simpósio de Prematuridade é uma iniciativa que busca busca fortalecer a integração entre profissionais, instituições, estudantes e famílias, ampliando o conhecimento sobre prevenção, assistência neonatal e acompanhamento dos bebês prematuros ao longo da vida.

Folha Popular