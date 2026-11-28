Os concluintes dos cursos superiores que farão o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade) 2026 de 18 cursos de bacharelado e superiores de tecnologia neste domingo (29) devem, antes da prova, preencher obrigatoriamente o questionário do estudante.

O questionário deve ser preenchido até as 13h deste domingo, no horário de Brasília, exclusivamente no Sistema Enade .

Somente depois do procedimento será possível consultar o local de aplicação da prova.

O documento reúne informações sobre o perfil dos participantes e suas percepções acerca das condições de formação oferecidas pelas instituições de educação superior (IES).

Enade 2026

O Enade é obrigatório para o concluinte receber o diploma. A prova será aplicada neste domingo (29), em todos os estados e no Distrito Federal aos universitários que serão avaliados neste ano, exceto medicina.

A ausência sem justificativa no exame torna o participante irregular, impedindo a colação de grau.

Também farão a prova, no nível adequado, aqueles que iniciaram o curso em 2026, que estejam devidamente matriculados e que tenham até 25% da carga horária mínima do curso integral. A participação deste segundo grupo é opcional. Nesses casos, o prazo para responder o questionário é entre 30 de outubro e 18 de dezembro.

Locais e horários de provas

Os locais de realização do exame poderão ser consultados no cartão de confirmação da inscrição, que pode ser consultado por meio do Sistema Enade , com login do portal de serviços digitais do governo federal Gov.br.

A aplicação seguirá o horário de Brasília, com abertura dos portões às 12h e fechamento às 13h. A prova terá início às 13h30 e término às 17h30.

Somente poderá sair da sala de aplicação do Enade levando o caderno de questões e a folha de anotações das respostas, após as 17h (horário de Brasília).

Áreas avaliadas

De acordo com edital do Enade 2026 , serão avaliados os estudantes universitários de 18 cursos de graduação. Confira a relação dos bacharelados:

engenharia civil;

engenharia de produção;

arquitetura e urbanismo;

engenharia mecânica;

engenharia elétrica;

sistemas de informação;

ciência da computação;

ciências biológicas (biologia);

engenharia de computação;

engenharia química;

engenharia de controle e automação;

engenharia ambiental;

química;

engenharia de alimentos.

Já os cursos superiores de tecnologia da lista são:

análise e desenvolvimento de sistemas;

gestão da tecnologia da informação;

gestão ambiental;

redes de computadores.

O que levar

Documento oficial de identificação original com foto e válido. Também é possível apresentar a versão digital diretamente nos aplicativos oficiais. Não são aceitos prints de tela;

Caneta esferográfica de tinta preta: fabricada em material transparente;

Cartão de Confirmação da Inscrição: não é obrigatório, mas é recomendado;

Água e lanche leve: em embalagens permitidas, para se manter hidratado e alimentado durante a prova.

Confira os documentos aceitos no edital.

Para que serve o Enade

O Enade é realizado anualmente pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), vinculado ao Ministério da Educação (MEC) e integra o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes).

O exame nacional tem o objetivo avaliar o desenvolvimento de competências e habilidades importantes para a formação geral e profissional do concluinte.

O Enade também contribuir para a avaliação da qualidade do ensino superior no país.