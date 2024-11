Grupo da Terceira Idade visita São João do Oeste/SC para dia de confraternização e diversão

Na quarta-feira, 6, o Grupo da Terceira Idade Reviver, do Município de Vista Gaúcha, realizou um passeio até a cidade de São João do Oeste/ SC. A atividade reuniu cerca de 80 idosos, que foram transportados em dois ônibus, para um dia repleto de diversão, confraternização e atividades recreativas.

Durante o evento, os idosos participaram de jogos, danças e interações, que contribuíram para a promoção do bem-estar e da saúde de todos.

O secretário Municipal de Assistência Social, Joelmir Lopes, que acompanhou o grupo, destacou a importância de ações como essa para o fortalecimento da qualidade de vida da terceira idade, promovendo novas experiências, além de proporcionar momentos de lazer e alegria. “Esses momentos são essenciais para nossa terceira idade, que já fez tanto pelo município. Merecem todo o carinho e atenção em sua fase mais madura da vida”, afirmou o secretário.

Com apoio da Administração Municipal, a iniciativa busca valorizar o papel dos idosos na comunidade, proporcionando-lhes atividades que promovem não apenas o bem-estar físico, mas também emocional.

O grupo de São João do Oeste recebeu os visitantes de Vista Gaúcha com muita hospitalidade. O evento foi um verdadeiro sucesso, e o apoio das equipes envolvidas na organização fez com que tudo ocorresse de maneira

impecável.

“Agradecemos a todos os envolvidos na realização deste passeio, especialmente aos idosos que participaram, ao município de São João do Oeste pela recepção calorosa e aos colaboradores que tornaram essa atividade possí

vel. A união e o cuidado com a nossa terceira idade são fundamentais para garantir uma vida mais saudável e feliz para todos. Vista Gaúcha se orgulha de sua população idosa e segue trabalhando para oferecer cada vez mais oportunidades de lazer e integração para essa importante parte da nossa comunidade”, conclui Lopes