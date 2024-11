Campanha de Incentivo à Emissão de Notas Fiscais tem novos ganhadores

O sorteio da Campanha de Incentivo à Emissão de Notas Fiscais foi realizado na tarde de quinta-feira, 31 de

outubro, nas dependências da Prefeitura Municipal de Derrubadas.

Os ganhadores devem retirar seus vales-compras junto ao Setor de Administração da Prefeitura Municipal de Derrubadas.

A campanha de incentivo à emissão de notas fiscais se estende até dezembro de 2024, com sorteios realizados sempre no último dia útil de cada mês. Em dezembro, está previsto um sorteio duplo com um total de 20 prêmios.

Para participar, basta comprar no comércio local e trocar as notas por cupons na Prefeitura. O valor mínimo para obter uma cartela é de R$ 100,00 em notas fiscais de produtos diversos; R$ 1.600,00 em notas fiscais de produtos agrícolas (fertilizantes, adubos, sementes e defensivos); e R$ 2.200,00 em notas fiscais do produtor rural.

Cada participante poderá ser contemplado com apenas um prêmio por mês. Caso um contribuinte já contempladoseja sorteado novamente, será realizado um novo sorteio para garantir a igualdade de oportunidades entre os participantes.

Participe deste programa e contribua para o desenvolvimento econômico de Derrubadas!

No sorteio municipal de outubro do Programa Nota Fiscal Gaúcha, Marcos Leomar Ruff foi premiado com um vale-compras no valor de R$ 250,00, Dejair José Giacomini com um vale-compras de R$ 200,00 e Davi Selle foi o ganhador de um vale-compras de R$ 150,00.

Ganhadores dos vales-compras do sorteio de outubro de 2024:

1º prêmio: R$ 350,00 - JOEL MULBEIER

2º prêmio: R$ 300,00 - ADIR RESCHKE

3º prêmio: R$ 250,00 - VILMAR ROHDE

4º prêmio: R$ 200,00 - EDI BECK MATTER

5º prêmio: R$ 150,00 - GLADIS ROSANE URBAN GAVIRAGHI

6º prêmio: R$ 150,00 - ROBERTO MARIN MULLER

7º prêmio: R$ 100,00 - SAMUEL GAVIRAGHI RIGO

8º prêmio: R$ 100,00 - DARLI IVAR ANKLAN

9º prêmio: R$ 100,00 - MARCOS CESAR STEINKE

10º prêmio: R$ 100,00 - NOEMI ALBRING