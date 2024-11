Chuva de mais de 100 mm em menos de 30 min provoca estragos no interior e na cidade

O prefeito de Barra do Guarita, Rodrigo Locatelli Tisott, anunciou através de vídeo, na noite de quarta-feira, 6, que o transporte escolar está suspenso devido às fortes chuvas que atingiram o Município. Foram aproximadamente 100 milímetros de chuva em menos de 30 minutos.

O prefeito alertou a comunidade para evitar trafegar pelas estradas ou tomando todos os cuidados, caso alguém necessite sair, pois as vias do interior estão interditadas em vários pontos. A Administração Municipal ainda não sabe

a totalidade dos danos causados pela intempérie climática.

“Em razão das fortes chuvas que tivemos no Município, uma chuva torrencial, aproximadamente 100 mm em 25 a 30 minutos no interior e também na cidade, o transporte escolar foi suspenso. Nossas equipes vão continuar trabalhando, pois tivemos muitos danos, principalmente no interior. As equipes estão trabalhando para desobstruir as estradas. As

pessoas que tiveram danos próximo às suas casas nos avisem, entrem em contato, que nós vamos procurar, na medida do possível ajudar para normalizar a trafegabilidade e as condições de uso das vias”, relatou o prefeito durante o vídeo.