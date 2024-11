Semifinal da Copa RS: CER Miraguai recebe o Caponense no domingo, 10

Partida de volta acontecerá no dia 17, em Capão da Canoa. Quem levar a melhor nos dois confrontos garante vaga na final da competição estadual.

No começo eram 66 equipes participantes da categoria de veteranos da Copa RS. Agora restam apenas quatro. Entre elas está o CER Miraguai, que pelo segundo ano consecutivo chega à semifinal da competição organizada pelo Governo do Estado, através da Secretaria de Esporte e Lazer.

A busca por uma vaga na grande final começa no domingo, 10, em casa. No Estádio da Baixada, às 16h, o time portelense recebe o Caponense FC, de Capão da Canoa. O mesmo adversário que em 2023 também nesta fase superou nos pênaltis o “bugre da baixada”. A novidade é que neste ano, a vaga será disputada em duas partidas, sendo que o jogo da volta será no dia 17, em Capão da Canoa.

Ainda neste domingo, 10, também será disputado o outro jogo de ida da semifinal. O duelo reúne o Bayer (Santana do Livramento) e o Respeito e Igualdade (Torres). A partida terá início às 15h no Estádio Honório Nunes, em Santana do Livramento.

Para o jogo deste domingo no Estádio da Baixada, a direção do clube está convidando o torcedor para prestigiar. O ingresso antecipado pode ser adquirido ao valor de R$ 5. No dia do jogo será R$ 10. Crianças não pagam. Na preliminar, às 14h, haverá jogos das categorias de base.

A participação do CER Miraguai na competição tem o apoio do Município, através da Lei do Patrocínio (2.790/21). Prefeitura de Tenente Portela - Orgulho de Nossa Gente.