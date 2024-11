Derrubadas promove evento de conscientização nas campanhas Outubro Rosa e Novembro Azul

Durante os meses de outubro e novembro, as campanhas Outubro Rosa e Novembro Azul ganham destaque em Derrubadas, com o tema “Outubro Rosa e Novembro Azul: Juntos por Mais Saúde.” As ações são voltadas para a conscientização e prevenção do câncer de mama e de próstata, além de incentivarem a população a refletir sobre a importância de adotar hábitos saudáveis e cuidar da própria saúde.

Na sexta-feira, 1º de novembro, foi realizado um evento de grande importância no Auditório Municipal, promovido pela Secretaria de Saúde, pela Assistência Social e CRAS. O evento contou com uma palestra mediada por Abel Petter, abordando temas fundamentais sobre prevenção, detecção precoce e cuidados necessários para a saúde da população.

A campanha continua durante o mês de novembro, com atividades que visam reforçar o compromisso com a saúde e bem-estar de todos.