Derrubadas marca Presença no II Seminário Regional de Educação Fiscal em Vista Gaúcha

No dia 22 de outubro, a Prefeitura de Derrubadas reforçou seu compromisso com a promoção da Educação Fiscal ao enviar servidores para participar do II Seminário Regional de Educação Fiscal, realizado na cidade de Vista Gaúcha. O evento, que reuniu participantes de todo o Rio Grande do Sul, contou com palestras e atividades voltadas ao fortalecimento da cidadania fiscal e ao entendimento do papel de cada cidadão no recolhimento e na fiscalização do uso de recursos públicos.

O seminário teve como foco principal conscientizar a população sobre a importância dos tributos e da participação ativa de servidores e munícipes na fiscalização e no correto direcionamento dos impostos arrecadados. Entre os temas abordados, destacaram-se o programa Educação Fiscal e Nota Fiscal Gaúcha, o PIT (Programa de Integração Tributária), SAERS (Sistema de Avaliação da Educação do Rio Grande do Sul) e o SAEB (Sistema de Avaliação da Educação Básica), além de estratégias pedagógicas para introduzir a educação fiscal nas escolas.

Os palestrantes Paulo Sanches, Adelar Vendruscolo e Rosaura Vargas enriqueceram o debate com suas abordagens sobre o impacto da educação fiscal para o desenvolvimento social e a transparência nas contas públicas. O evento contou também com a apresentação de trabalhos realizados por alunos da rede municipal de Vista Gaúcha, que demonstraram o aprendizado sobre o tema e compartilharam experiências e práticas que visam promover uma geração mais consciente e responsável em relação ao uso dos recursos públicos.