Alunos da EMEF Salto Grande participam de viagem de estudos na Região Missioneira

Na sexta-feira, 1º de novembro, 70 alunos dos 7º e 8º anos da Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) Salto Grande embarcaram em uma viagem de estudos para explorar a história das Missões Jesuíticas na cidade de São Miguel das Missões. A iniciativa integra o projeto “Vivendo as Missões Jesuíticas,” conduzido pela professora Adriane Cristiane Hedlund Nessler nas aulas de Geografia, com o objetivo de oferecer uma imersão na história dos Sete Povos das Missões e das raízes culturais gaúchas.

Acompanhados por professores e monitores, os estudantes visitaram pontos históricos em cidades da região missioneira, incluindo Ijuí, Santo Ângelo e São Miguel das Missões. Em Ijuí, exploraram o Museu Antropológico Diretor Pestana, que contribuiu para ampliar a compreensão sobre as culturas indígenas e a colonização. Em Santo Ângelo, o grupo visitou museus locais e a Catedral Angelopolitana, um marco arquitetônico da cidade.

Em São Miguel das Missões, os alunos conheceram as Ruínas de São Miguel, declaradas Patrimônio Mundial pela UNESCO, e tiveram a oportunidade de assistir ao Espetáculo Som e Luz. Este evento artístico, que combina efeitos sonoros e visuais, conta a história da civilização criada pelos padres jesuítas e pelos índios guaranis no Rio Grande do Sul, abordando desde a fundação até o declínio das reduções jesuíticas. Segundo a professora Adriane, a experiência foi transformadora para os estudantes, proporcionando-lhes uma conexão mais profunda com a história e a cultura regional.

A viagem de estudos representou uma oportunidade única para os jovens mergulharem nas tradições e memórias dos povos missioneiros, reforçando o papel da educação como um elo entre o passado e o presente, para a valorização da identidade cultural gaúcha.