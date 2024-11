Atividades de conscientização ambiental e incentivo à leitura são realizadas pelas turmas do 1º Ano da EMEF Salto Grande

No segundo semestre, os alunos das turmas 1º A e 1º B da Escola Municipal de Ensino Fundamental Salto Grande participaram de uma série de atividades educativas sobre o meio ambiente, coordenadas pelas professoras Cecília Teresinha Olbermann e Elaine Roselei Gularte. O projeto, alinhado ao Sistema Aprende Brasil, abordou temas como preservação ambiental e reciclagem, envolvendo as crianças e suas famílias na criação de brinquedos feitos de sucata.

Como parte das atividades, a escola promoveu uma “feirinha de troca de brinquedos” durante a Semana da Criança, que proporcionou uma oportunidade de integração entre as turmas e incentivou o compartilhamento. Além disso, as crianças participaram de um piquenique literário, com o objetivo de despertar o interesse pela leitura desde cedo. Esta atividade foi desenvolvida dentro do Programa Criança Alfabetizada, do Governo Federal, e incluiu momentos de leitura e contação de histórias.

As atividades realizadas foram um sucesso, despertando o interesse e a criatividade das crianças, que se engajaram de forma lúdica e educativa. Segundo as professoras, o projeto não só reforçou a importância da preservação ambiental, mas também contribuiu para o desenvolvimento do gosto pela leitura, oferecendo aprendizado e diversão em um ambiente colaborativo.