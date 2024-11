Curso de tortas e docinhos foi realizado pela ATeG Agroindústria

Na terça-feira, 29 de outubro, o Município de Vista Gaúcha sediou um curso de tortas e docinhos, que envolveu assistidas pela ATeG Agroindústria, abrangendo as cidades de Vista Gaúcha, Tenente Portela e Barra do Guarita. O curso foi articulado pela ATeG Agroindústria em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar), que desenvolve o programa ATeG - Atendimento Técnico e Gerencial na atividade de agroindústria. O Sindicato Rural de Tenente Portela auxiliou para que o curso pudesse ser realizado.

O programa de Assistência Técnica e Gerencial visa oferecer acompanhamento mensal às agroindústrias, promovendo o crescimento e a melhoria dos processos de fabricação, adequação à legislação, implementação de programas de autocontrole e aprimoramento do controle de custos. Além do Sindicato, o curso contou com a colaboração da Prefeitura Municipal de Vista Gaúcha, por meio da Secretaria de Agropecuária, e da Emater do município.

Com uma carga horária de 16 horas, o curso foi ministrado pela instrutora Julianne Freitag e contou com a participação de 10 produtoras, proprietárias de agroindústrias ou feirantes assistidas mensalmente pela ATeG Agroindústria. O objetivo foi capacitar essas empreendedoras no aperfeiçoamento de técnicas, visando a melhoria da qualidade e apresentação de seus produtos, o que poderá resultar em um aumento na lucratividade. O curso também favoreceu a troca de experiências entre as participantes, contribuindo para o fortalecimento do grupo e a melhoria das práticas de cada uma.

O encerramento do curso foi marcado pela presença da instrutora Julianne Freitag; da técnica da ATeG, Jaqueline Kluge; da integrante da diretoria do Sindicato Rural de Tenente Portela, Marcia Manteli; do prefeito municipal, Claudemir José Locatelli; do vice-prefeito e secretário de Agropecuária, André Danette; e o representante da Emater, Mauri Zdanski.

“Este evento não apenas destacou a importância da capacitação para o desenvolvimento da agroindústria local, mas também reforçou a colaboração entre instituições em prol do fortalecimento da economia regional”, afirma o prefeito municipal.