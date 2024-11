SSPM promove confraternização pelo Dia do Servidor Público

Na sexta-feira, 25 de outubro, o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais (SSPM), em parceria com a Administração Municipal, promoveu um jantar especial em homenagem a todos os funcionários municipais. Essa confraternização, realizada em celebração ao Dia do Servidor Público, foi um momento importante para reconhecer e valorizar aqueles que dedicam suas vidas a serviço da comunidade.

Os servidores públicos desempenham um papel fundamental na sociedade, contribuindo de forma significativa para o funcionamento eficiente das instituições e o bem-estar da população. A festa foi uma oportunidade para expressar gratidão e respeito por esses profissionais que, dia após dia, trabalham com comprometimento e empenho.

O jantar contou com a presença de servidores de diversas áreas, criando um ambiente de confraternização e alegria. Foi um momento de troca de experiências, fortalecimento de laços e celebração do trabalho coletivo.

“Agradecemos a Administração Municipal pela parceria e pelo apoio na realização deste evento, que reafirma o compromisso com o reconhecimento e valorização dos servidores. A celebração do Dia do Servidor Público é mais do que uma data no calendário, é uma homenagem a todos que, com dedicação, ajudam a construir uma sociedade melhor. Que essa união continue a inspirar todos nós a trabalhar com afinco em prol da comunidade”, afirma o presidente do sindicato, Suziclei Staub.