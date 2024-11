Estação de monitoramento da qualidade do ar em Porto Alegre entra em operação

O governo do Estado, por meio da Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam), vinculada à Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema), realizou a entrega da nova estação que irá realizar a medição diária da qualidade do ar em Porto Alegre. A iniciativa é resultado de uma contratação emergencial da Fepam, pelo período de seis meses. O equipamento foi montado no Centro Estadual de Treinamento Esportivo do Rio Grande do Sul (Cete), no bairro Menino Deus, em uma parceria firmada com a Secretaria do Esporte e Lazer (SEL), que liberou a área para a instalação.

A partir da próxima semana, após a integração do sistema, os dados coletados pela empresa ambiental RB Comércio e Serviços serão transmitidos em tempo real para a Central de Monitoramento da Fepam, responsável pela validação e tratamento das informações. Os dados serão disponibilizados ao público por meio do Boletim Diário da Qualidade do Ar, no site da instituição.

De acordo com a titular da Sema, Marjorie Kauffmann, o equipamento instalado em Porto Alegre é um dos mais modernos disponíveis no mercado. “Essa é uma preocupação constante da secretaria e de suas vinculadas: investir e entregar à sociedade o que há de mais moderno e eficaz em termos de tecnologia. Essa iniciativa faz parte das estratégias de monitoramento ambiental do governo. Os dados auxiliarão o Estado a realizar o monitoramento da qualidade do ar na capital”, afirmou Marjorie.

O presidente da Fepam, Renato Chagas, ressaltou que, assim como as demais estações que compõem a Rede Ar do Sul, a nova estação cumpre o estabelecido na Resolução 506, de 5 de julho de 2024. O documento estabelece padrões nacionais de qualidade do ar e fornece diretrizes para sua aplicação, qualificando e mantendo o padrão e a credibilidade da Rede Ar do Sul, monitorada pela Fepam.

A estação é equipada com analisadores para medir em tempo real as concentrações dos principais poluentes atmosféricos, incluindo Material Particulado Inalável (PM 2,5), óxidos de nitrogênio (NO, NO2, NOx), dióxido de enxofre (SO2), monóxido de carbono (CO) e ozônio (O3), além de parâmetros meteorológicos, temperatura do ar, umidade relativa do ar, direção e velocidade do vento e pressão atmosférica.

Além disso, os analisadores possuem certificação da EPA (Environmental Protection Agency) dos EUA. Os sistemas de captação dos gases e partículas possuem controle de temperatura para evitar interferência nas medições. Os analisadores são calibrados em conformidade com as recomendações do fabricante, garantindo a confiabilidade dos dados.

A nova estação

O maquinário fica organizado dentro de um contêiner, refrigerado com ar condicionado, e conta com computadores, analisadores com painel touchscreen, cilindros, antenas e captadores.

De acordo com Renato Santiago, gerente técnico da empresa ambiental RB Comércio e Serviços, um dos responsáveis pela instalação da estação na capital, a tecnologia permite que toda a parte pneumática, de pressão, de vazão, de temperatura e as imagens das câmeras de segurança do equipamento sejam acompanhadas instantaneamente pelos técnicos de forma remota. Assim, a operação da estação será feita a distância, diretamente da central da empresa, no Rio de Janeiro.

“Antigamente, você tinha que vir à estação para fazer qualquer intervenção. Com a tecnologia, nosso engenheiro ambiental no Rio de Janeiro vai acessar essa estação e fazer a análise dos dados. Por meio dessa análise, ele consegue verificar se o equipamento está funcionando ou se precisa de algum ajuste. Isso tanto para os equipamentos que medem gases, que ficam dentro do contêiner, quanto para os equipamentos meteorológicos, que ficam instalados no mastro, a 10 metros de altura”, explicou Renato.

Rede Ar do Sul

A Fepam, órgão licenciador vinculado à Sema, mantém a Rede Automática de Monitoramento da Qualidade do Ar (Rede Ar do Sul), agora composta por seis estações em operação no Estado, em regiões com intensa operação industrial.

Além da estação de Porto Alegre, integram a rede duas estações da Refinaria Alberto Pasqualini (Refap), em Canoas e Esteio; uma estação da General Motors do Brasil (GM), em Gravataí; uma estação da CMPC Celulose Riograndense, em Guaíba; e uma estação da Braskem, em Triunfo. Está em andamento, ainda, o processo de aquisição de uma estação móvel de monitoramento da qualidade do ar por parte da Fepam.

Nos próximos meses, serão incorporadas à rede outras três estações fixas, a serem instaladas em Porto Alegre, Santa Maria e Caxias do Sul. A ampliação da Rede de Monitoramento da Qualidade do Ar faz parte das estratégias do ProClima2050 de adaptação, mitigação e resiliência às mudanças climáticas.