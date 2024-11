Servidores da Secretaria do Meio Ambiente recebem capacitação sobre recursos hídricos durante workshop internacional

Foto: Divulgação / Semae

Florianópolis foi o centro de evento internacional entre os dias 4 e 7 de novembro, reunindo especialistas e profissionais de diversas partes do mundo para discutir os desafios e as soluções na gestão de uso da água. A capital catarinense sediou a realização conjunta do 9º Simpósio Internacional sobre Gestão Integrada de Recursos Hídricos (IWRM), o 14º Workshop Internacional de Hidrologia Estatística (STAHY) e o 1º Encontro Brasileiro de Hidrologia Estatística (EBHE). Organizado pela Associação Brasileira de Recursos Hídricos (ABRHidro) em parceria com a International Association of Hydrological Sciences (IAHS), o evento destacou temas relevantes sobre a gestão sustentável da água.

A Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Economia Verde de Santa Catarina (Semae) teve uma significativa participação, com a presença das servidoras Gisele de Souza Mori e Ivana Sartorato, da Gerência de Outorga e Controle dos Recursos Hídricos. Para Gisele Mori, a oportunidade foi valiosa para aprimorar o conhecimento técnico e fortalecer o planejamento hidrológico do Estado. “Este workshop nos permite aprender com as pesquisas e práticas de outras regiões do Brasil e do mundo, além de compartilhar experiências que podem contribuir para o desenvolvimento sustentável da gestão hídrica em Santa Catarina”, destacou Gisele.

O evento também proporcionou um ambiente ideal para a troca de experiências entre gestores e profissionais da área, o que é considerado essencial para o aprimoramento da gestão de recursos hídricos em Santa Catarina. A interação entre diferentes órgãos e instituições envolvidas com a temática ajuda a impulsionar o desenvolvimento de soluções inovadoras e a adoção de melhores práticas para o gerenciamento das águas, um recurso vital para a sustentabilidade ambiental e o bem-estar da sociedade.

Foto: Reprodução/Secom SC

Atuação da Semae em Gestão Hídrica



A participação da Semae no evento reflete o compromisso do órgão com o aperfeiçoamento constante da gestão dos recursos hídricos em Santa Catarina. Entre suas principais atribuições, a Secretaria emite atos regulatórios relacionados ao uso dos recursos hídricos no Estado, como as outorgas de direito de uso. Em 2024, foram emitidos mais de 2 mil atos regulatórios, entre eles 795 autorizações para perfuração de poços, 142 dispensas de outorga, 870 declarações de uso insignificante e 350 outorgas preventivas.

Programa QUALIÁGUA



Outro projeto de destaque da Semae é o Qualiágua, um programa que monitora a qualidade da água em Santa Catarina. Em 2023, o programa realizou coletas trimestrais para análise de 23 parâmetros de qualidade em 105 pontos do estado. Os resultados das análises foram publicados no site da entidade e encaminhados à Agência Nacional de Águas (ANA), contribuindo para a gestão eficiente e a preservação dos recursos hídricos. Para este projeto o estado investiu R$ 203.572,80.