Portões do ENEM são fechados; prova começa às 13h30

A ida aos banheiros é acompanhada por fiscais com detector de metais para evitar fraudes.

A duração da prova será de cinco horas, e os participantes só podem sair da sala de aplicação do Enem em definitivo após duas horas do início das provas. E para levar o caderno de questões, terão que esperar para ir embora nos 30 minutos finais da prova.

Os locais de prova do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) fecharam os portões às 13h deste domingo (10). Os candidatos agora se acomodam nas salas de provas, que estão marcadas para começar às 13h30. O exame é considerado a principal porta de entrada para o ensino superior.

