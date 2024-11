Pensamento positivo, oração e até pet: pais torcem para filhos no Enem

Pensamento positivo, oração e até levar a cachorrinha da família na porta do local de aplicação do Exame Nacional de Ensino Médio (Enem): essas foram algumas maneiras que os pais de estudantes – que hoje fazem o segundo dia de testes da prova nacional – encontraram para apoiar os filhos.

Fifi, uma cachorrinha branca peludinha, foi até o portão da Unip Vergueiro, na região centro-sul da capital paulista, para dar apoio a Catarina Cristina, estudante que está prestando o Enem em busca de uma vaga em um curso de Relações Internacionais. A mãe dela, Cláudia, que carregava a cachorrinha, conta que a trouxe a pedido da filha.

“A nossa presença não é para dar sorte, porque eu tenho certeza que a Catarina vai muito bem na prova. Ela é muito dedicada e vai muito bem. É para dar apoio”, ressalta.

Cláudia diz que a filha pretende ingressar em uma universidade pública, em um curso que é bastante concorrido. Apesar da dedicação da filha, a mãe estava nervosa, e contava o tempo já para o final da prova. “A gente que fica aqui fora, fica com o coração na mão. Fico ansiosa até o último minuto, não paro de olhar o relógio”.

Milhões de estudantes brasileiros que almejam cursar uma faculdade participam, neste domingo (10), do segundo dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024. Criada em 1998 para avaliar o desempenho escolar de quem concluiu a educação básica, a prova se tornou a principal porta de entrada para o ensino superior. Em todo o país, instituições de ensino públicas e privadas utilizam os resultados individuais do Enem para selecionar novos alunos.

Recém-chegadas do Rio de Janeiro, vivendo há oito meses em São Paulo, Vanessa e Sofia Monteiro, mãe e filha, conversavam para se acalmarem minutos antes de o portão da Unip Vergueiro, local da aplicação da prova, se abrir. “Hoje eu tentei ficar mais tranquila, porque no primeiro dia eu estava mais nervosa. É bom ter o apoio da mãe aqui”, conta Sofia, de 18 anos, que presta o Enem em busca de uma vaga em um curso de cinema e audiovisual.

Segundo ela, o ano de preparação e estudos não foi fácil e a ansiedade se intensificou no final. “[O ano foi] um pouco tenso sim. De início, foi tranquilo, mas ao decorrer do ano, a gente vai ficando mais desesperada. E aí, no final, foi bem tenso, bem tenso mesmo”, diz.

A mãe, Vanessa, afirma que, durante o ano, tentou dar o maior apoio possível, acolher e orientar a filha. “Desejar muita sorte é o que a gente faz durante todo o período de preparação”. Já no dia da prova, segundo Vanessa, é a presença que faz a diferença.

“A gente sempre faz uma oração e está junto aqui, para dar esse apoio para ela”, diz a mãe.

Neste segundo dia de provas, os inscritos no Enem testam os conhecimentos em ciências da natureza (química, física e biologia) e matemática. Eles têm cinco horas para responder a 90 questões de múltipla escolha. Os alunos só podem deixar definitivamente a sala de aplicação do exame após duas horas do início das provas. Para levar o caderno de questões, terão que esperar para ir embora nos 30 minutos finais da prova.

No domingo passado (3), primeiro dia de prova, os candidatos tiveram que responder a 90 questões objetivas sobre linguagens e ciências humanas, e escrever uma redação sobre os “ Desafios para a valorização da herança africana no Brasil” .