Período de matrículas na Rede Estadual para o ano letivo 2025 começa nesta segunda (11)

A partir desta segunda-feira (11/11), começa o período de matrículas para o ano letivo de 2025 dos estudantes que desejam ingressar na Rede Estadual. As inscrições para novos alunos podem ser realizadas no site da Secretaria da Educação (Seduc) , na aba “Matrículas - Chamada Pública”. Os interessados devem selecionar a etapa de ensino desejada.

A novidade deste ano é que, além da matrícula, os estudantes também deverão escolher os novos uniformes escolares, por meio do site escola.rs.gov.br/uniformes .

Período de pré-matrícula

Neste primeiro momento, o período é destinado apenas aos estudantes que ingressarão no 1º ano do Ensino Fundamental e no 1º ano do Ensino Médio, seja na modalidade regular, Curso Normal, aproveitamento de estudos do Curso Normal ou Educação Profissional (cursos técnicos) integrados ao Ensino Médio, Concomitante ou Subsequente, bem como a EJA – Educação de Jovens e Adultos.

No caso dos estudantes que já possuem matrícula ativa nas escolas estaduais, a rematrícula será feita automaticamente entre os dias 18 de novembro e 18 de dezembro, desde que eles tenham uma frequência escolar de, no mínimo, 75%. Se houver interesse do aluno em ir para uma outra instituição de ensino, será necessário efetuar uma nova inscrição durante a segunda etapa da pré-matrícula, quando abrir o período de transferência.

Os resultados das designações dos estudantes de pré-matricula para as escolas pretendidas ocorrerão a partir de 6 de janeiro de 2025. As informações detalhadas serão enviadas para os responsáveis pelos alunos, que receberão uma mensagem pelo e-mail cadastrado no sistema. Também é possível consultar a situação no site da Seduc, buscando a aba Matrículas e selecionando a opção Consulta candidato.

Efetivação da matrícula

A matrícula precisa ser confirmada de forma presencial, entre os dias 6 a 17 de janeiro. Para isso, os candidatos às vagas, junto com seus respectivos responsáveis, devem ir até as escolas, apresentando as seguintes documentações:

CPF e Certidão de nascimento ou RG do estudante;

CPF e documentos do responsável;

Comprovante de residência;

Para alunos do 1º Ano do Ensino Fundamental: CNS (Cartão Nacional de Saúde), NIS (Número de Identificação Social) e atestado (carteira) de vacinação.

A recomendação é que os alunos do 1º Ano do Ensino Fundamental tragam o Cartão Nacional de Saúde (CNS), Número de Identificação Social (NIS) e atestado (carteira de vacinação). Para ingressar nessa etapa, o requisito é ter a idade mínima de seis anos completos até 30 de março.

Nas situações de estudantes do 2º ao 9º ano do Ensino Fundamental e 2º e 3º ano do Ensino Médio que já estão matriculados na Rede Estadual, municipal ou privada e que desejam alterar de escola ou ingressar na Rede Estadual, a pré-matrícula acontecerá no período da segunda etapa, conforme o cronograma abaixo.

Para os estudantes que ingressarão no 2° Ano do Ensino Médio, é preciso ainda fazer a escolha do Itinerário Formativo - Trilha de Aprofundamento Curricular. Entre os dias 25 de novembro a 20 de dezembro, esses estudantes devem entrar no Aplicativo Escola RS, fazendo o login para selecionar a opção escolhida e efetivar a matrícula.

A designação da escola leva em consideração critérios como a proximidade da residência do estudante em relação às instituições de ensino disponíveis, bem como a questão da idade, priorizando as crianças menores, exceto nos casos em que o aluno já tiver irmãos matriculados na escola pretendida. Ao solicitar a transferência, o responsável pelo aluno ou o próprio estudante pode indicar até três instituições de ensino em ordem de preferência, incluindo aquelas que oferecem o Ensino Médio em Tempo Integral.

Confira o cronograma

11/11 a 01/12/2024 – Inscrições para pré-matrícula (1ª chamada)

Público: população em geral para solicitação de ingresso na rede pública para o 1º ano do Ensino Fundamental; 1º ano do Ensino Médio; Educação Profissional - Cursos técnicos subsequentes, concomitantes e aproveitamento de estudos do curso normal e EJA.





06/01/2025 – Resultados (designações) das inscrições para pré-matrícula.

todos que se inscreveram de 11 de novembro a 1º de dezembro de 2024. 06/01 a 17/01/2025 – Efetivação da matrícula

todos que se inscreveram de 11 de novembro a 1º de dezembro de 2024, diretamente nas Unidades Escolares. 06/01 a 19/01/2025 – Segunda oportunidade de inscrições e pré-matrícula (2ª chamada) e solicitação de transferências

todos que perderam o primeiro período de inscrições (que foi de 11 de novembro a 1º de dezembro de 2024). 30/01 a 07/02/2025 – Efetivação da matrícula para a 2ª etapa de inscrições

Público:todos que solicitaram transferência e aqueles que se inscreveram na segunda chamada (realizada de 6 a 19 de janeiro de 2024).

Escolha dos uniformes

A escolha do uniforme é rápida e fácil. Durante o procedimento de realização da pré-matrícula para alunos novos, um link específico na ficha de pré-matrícula já irá direcionar para o site escola.rs.gov.br/uniformes , com as orientações de como proceder. Para os estudantes que já são da Rede Estadual, o acesso é feito pelo e-mail "@educar", pelo número da matrícula ou por identificação com nome completo e data de nascimento.

Os alunos maiores de 16 anos poderão acessar o sistema diretamente; para os menores de 16 anos, a escolha deverá ser feita por um responsável legal, que precisará confirmar seus dados para validar a identificação. Uma vez confirmada a escolha do uniforme, a instituição de ensino onde o estudante estiver matriculado será notificada, e os kits de uniforme serão entregues na própria escola, sem custo para as famílias.

Serão dois formatos de kits

O Kit 1 inclui 10 peças padronizadas em azul, verde e branco, com três camisetas de manga curta, duas camisetas de manga longa, um moletom, uma jaqueta, duas calças de moletom e uma bermuda e será entregue para os alunos dos Anos Iniciais, Fundamental I e II, Ensino Médio, seja na modalidade regular, Curso Normal, ou Educação Profissional (cursos técnicos) integrados ao Ensino Médio.

O kit 2 conta com três camisetas de manga curta, duas camisetas de manga longa, um moletom e uma jaqueta para os alunos da Educação Profissional Concomitante ou Subsequente, do aproveitamento de estudos do Curso Normal e EJA - Educação de Jovens e Adultos. Todas as peças apresentam os símbolos do Estado e as palavras “Educação” e “Rede Estadual”.

A troca de tamanho dos uniformes no site será permitida uma única vez, com prazo até 8 de dezembro. Todos os estudantes da Rede Estadual serão contemplados, representando um investimento anual de R$ 290 milhões para a confecção e distribuição.