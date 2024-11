Os Bombeiros Voluntários, de Tenente Portela, foram acionados aproximadamente às 14h20min para atender uma ocorrência de incêndio de um galpão na comunidade de Tronqueira, Miraguai. Próximo do galpão tinha uma casa de 2 pisos. Conforme os bombeiros, graças a ação rápida a casa não sofreu danos. Bombeiros Voluntários de Tenente Portela e Polícia Civil de Miraguaí atenderam a ocorrência.

Nenhum comentário

500 caracteres restantes. Seu nome Cidade e estado E-mail Comentar

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.