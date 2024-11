Participação do RS na Conferência da ONU para o Clima (COP29) destaca ações de adaptação para a resiliência

O Rio Grande do Sul estará presente em mais uma Conferência do Clima da Organização das Nações Unidas (COP29), que será realizada em, no Azerbaijão. A secretária do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema), Marjorie Kauffmann, representará o Estado no evento.

A programação do RS terá início na próxima quarta-feira (13/11). O primeiro compromisso será uma reunião fechada com o vice-presidente do Brasil, Geraldo Alckmin, com a participação de autoridades. No mesmo dia, está prevista a participação do Estado em evento promovido pelo Pacto Global, uma iniciativa proposta pela ONU para incentivar empresas privadas a adotarem políticas de responsabilidade social e ambiental.

Um dos momentos mais esperados da participação do governo gaúcho na COP29 ocorre na quinta-feira (14/11), no lançamento do Roadmap Climático, uma plataforma desenvolvida pelo Estado que irá mapear as ações dos municípios gaúchos relacionadas às mudanças climáticas. O sistema irá garantir ao governo um banco de dados que servirá de base para o desenvolvimento de políticas públicas de mitigação, adaptação e resiliência locais.

“Esta é a quarta Conferência do Clima em que o Rio Grande do Sul está representado. A cada ano é possível observar a nossa evolução quando o tema são as ações de adaptação para a resiliência. O Estado, sob o comando do governador Eduardo Leite, não quer ficar apenas em assinaturas de acordos, mas sim firmar compromissos e executar políticas públicas factíveis. O Roadmap Climático, alinhado com as estratégias do Proclima 2050 e do Plano Rio Grande, é uma prova disso”, afirmou Marjorie.

A plataforma foi desenvolvida pela Assessoria do Clima da Sema, em parceria com a Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, o Instituto Estadual de Dados Espaciais e o Under2, coligação de governos subnacionais que visa alcançar a mitigação das emissões de gases com efeito de estufa. Ainda na quinta-feira, está prevista uma reunião com o Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA) e o Itamaraty.

Com o objetivo de captar recursos, uma série de agendas com Bancos de Desenvolvimento da América Latina e da Europa serão cumpridas durante a programação. O Rio Grande do Sul apresentará projetos que preveem a mitigação das emissões no campo, ações de resiliência para o Vale do Rio Pardo e o projeto de integração do monitoramento hidrometeorológicos dos estados do Conselho de Desenvolvimento e Integração Sul (Codesul).

O Plano Rio Grande, assim como o Proclima2050, também estará nos palcos da COP29, por meio de palestras e apresentações. Na terça-feira (19,/11) a titular da Sema e o presidente da Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam), Renato Chagas, dividirão o palco do pavilhão do MMA para abordarem o tema: O caminho do Rio Grande do Sul na superação dos desafios climáticos e na construção de infraestruturas resilientes.

Também na terça-feira, no Pavilhão da Agricultura em Baku, o chefe de gabinete da Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação discutirá, junto com Marjorie, o tema: Políticas Públicas e Práticas Adaptativas para a Resiliência da Agricultura do Rio Grande do Sul. Já na quarta-feira (20/11), Marjorie será uma das convidadas da terceira Reunião Ministerial sobre Urbanização e Mudança Climática.

Após as agendas na COP29, a titular da Sema se une à comitiva do Estado que estará em missão governamental no Japão e na China.

COP29

A Conferência do Clima é realizada anualmente. A presidência do evento é revezada pelas cinco regiões reconhecidas pela ONU. Este ano, o Azerbaijão foi selecionado para sediá-la. As programação estará dividida entre o Estádio de Baku e hotéis da cidade. A COP29 de Baku será realizada entre 11 e 22 de novembro de 2024.