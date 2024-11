Estado participa do III Encontro de Áreas Naturais Protegidas do Rio Uruguai, com foco no turismo sustentável

A Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema) é uma das apoiadoras e estará presente no III Encontro de Áreas Naturais Protegidas do Rio Uruguai. O evento ocorrerá de 13 a 16 de novembro de 2024, no campus Uruguaiana da Universidade Federal do Pampa (Unipampa), no Rio Grande do Sul.

Com uma programação extensa e que propõe diferentes debates de temas de impacto, o encontro tem como objetivo promover a integração entre as comunidades que vivem ao longo do Rio Uruguai, explorando questões ambientais, culturais e turísticas da região trinacional formada por Brasil, Argentina e Uruguai.

Este encontro, que já se consolidou como um importante espaço de diálogo, aprendizado e cooperação, dará continuidade às discussões iniciadas nas edições anteriores, realizadas em Fray Bentos (Uruguai) e Monte Caseros (Argentina). O principal foco desta terceira edição será o turismo de natureza, entendido como uma ferramenta essencial para a preservação da biodiversidade e o desenvolvimento sustentável da região do Rio Uruguai.

A programação será marcada por palestras, mesas redondas e conversas, em que representantes de diferentes países da tríplice fronteira compartilharão experiências sobre como o turismo pode ser um aliado da conservação ambiental. Os participantes terão a oportunidade de discutir temas como o desenvolvimento sustentável, a conservação da biodiversidade e o papel das áreas naturais protegidas como motores de desenvolvimento regional.

Além de apoiar o evento, o governo do Estado, por meio da Sema, mantém, na região, o Parque Estadual do Espinilho, localizado em Barra do Quaraí. O local, que é uma importante unidade de conservação do Estado, também vai receber uma das atividades da programação, no sábado (16/11) pela manhã.

Participação da Sema

A Sema terá representantes do seu corpo técnico participando de apresentações de painéis e mesas redondas para contribuir com experiências brasileiras em áreas naturais protegidas. O secretário-adjunto Marcelo Camardelli vai participar do ato de abertura, na quarta-feira (13/11) à tarde, representando a equipe da pasta.

Ainda na quarta-feira à tarde, a subsecretária de Gestão Ambiental, Taiana Ramidoff, participará da mesa-redonda sobre as áreas protegidas no Brasil, Argentina e Uruguai. A atividade oferece uma visão detalhada sobre as iniciativas do Estado para a proteção da biodiversidade no corredor trinacional.

Na quinta-feira (14/11), o debate “O Corredor Biológico Trinacional e seu potencial em turismo de Natureza”, contará com a participação de Mauricio Scherer, gestor do Parque Estadual do Espinilho, em Barra do Quaraí. Na sexta-feira (15/11), ocorre o painel “Experiência do Corredor da Quarta Colônia”, apresentado pela analista ambiental da Sema, Suelen Saccol, que abordará a implementação de projetos de conservação e os benefícios ambientais e econômicos gerados pela colaboração entre os municípios e as comunidades locais.

No sábado (16/11) pela manhã, ocorre a oficina “O turismo de observação de aves como agente indutor da preservação do patrimônio ambiental”, no Parque Estadual do Espinilho, coordenada pelo gestor do parque, Maurício Scherer.

Além das palestras e mesas-redondas, a programação incluirá ateliês temáticos, como o turismo de observação de aves, roteiros turísticos integrados e métodos inovadores de monitoramento ambiental, oferecendo aos participantes uma experiência prática e aprofundada nos temas discutidos.

Sobre o evento

O III Encontro de Áreas Naturais Protegidas do Rio Uruguai é uma oportunidade para profissionais, acadêmicos, gestores ambientais e a comunidade em geral se envolverem com a preservação da natureza e o desenvolvimento sustentável da região. Quem quiser participar dessa troca de conhecimentos e experiências ainda pode se inscrever, de forma gratuita, no site da Unipampa. O evento é considerado um marco no fortalecimento da cooperação ambiental internacional e na promoção de práticas sustentáveis que envolvem a preservação ambiental e o turismo responsável.

Parque do Espinilho

Criado em 1975 juntamente com outras sete áreas com o objetivo de proteger ecossistemas significativos da paisagem rio-grandense, o Parque Estadual do Espinilho foi ampliado em 2002 por meio do Decreto 41.440/2002, englobando áreas importantes para a conservação, incluindo parte do curso do arroio Quaraí-chico, até a sua foz com o rio Uruguai. O parque é importante para a conservação de uma formação vegetal que só ocorre na região (savane estepe e savana parque), com espécies características, como o espinilho (Acacia caven), o algarrobo (Prosopis nigra) e o inhanduvai (Prosopis affinis). Além da formação vegetal única, várias espécies da fauna estão associadas a esse tipo de formação, e dependem do parque para a manutenção de suas populações.

Inscrições

Evento: inscrições por meio do site da Unipampa ou diretamente no credenciamento, na quarta (13/11), a partir das 14h Ateliês: é necessário realizar inscrição prévia nos ateliês temáticos , com vagas limitadas.