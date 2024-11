Com apoio do governo do Estado, delegação gaúcha parte para Jogos da Juventude 2024 em João Pessoa

Apoiada pela Secretaria do Esporte e Lazer (SEL), a delegação do Rio Grande do Sul começou a embarcar na terça-feira (12/11) para os Jogos da Juventude 2024. A edição deste ano acontece em João Pessoa, na Paraíba, e reúne estudantes-atletas de 26 estados e do Distrito Federal.

Os atletas do Estado foram selecionados por meio do Campeonato Estudantil do Rio Grande do Sul (Cergs), organizado pela Secretaria do Esporte e Lazer. A delegação gaúcha tem o total de 194 pessoas, sendo 185 atletas de até 17 anos, além de técnicos e servidores da SEL.

“O Cergs é muito importante para o futuro do esporte no nosso Estado, assim como os Jogos da Juventude, um evento que já se consolidou no calendário esportivo nacional”, comentou o titular da SEL, Juliano Franczak, o Gaúcho da Geral.

O evento acontece de 13 a 28 de novembro e, neste primeiro embarque, estão 49 jovens atletas representantes de modalidades como badminton, judô, tênis de mesa e tiro ao alvo. Eles rumaram a João Pessoa saindo do Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre, em diferentes horários ao longo do dia. A SEL financiou o transporte dos estudantes, além de ter fornecido os uniformes da delegação.

“A Secretaria do Esporte e Lazer tem muito orgulho de apoiar os atletas gaúchos nesta disputa tão importante paras as futuras gerações do esporte no nosso Rio Grande do Sul," destacou o secretário.

RS vem de boas campanhas

Na edição de 2023, a delegação do Rio Grande do Sul terminou a competição em quinto lugar de um total de 26 estados participantes e o Distrito Federal. Foram 41 medalhas conquistadas: 15 ouros, 12 pratas e 14 bronzes nas disputas realizadas em Ribeirão Preto, São Paulo. Em relação à edição de 2022, o Estado aumentou o número total de medalhas (dez medalhas a mais) e de ouros (quatro a mais).

Os Jogos da Juventude, organizados pelo Comitê Olímpico do Brasil, oferecem suporte para as modalidades olímpicas por meio da formação de atletas jovens e profissionais do esporte. Desde o ano 2000, os Jogos reúnem anualmente mais de 4500 atletas com até 17 anos oriundos de escolas públicas e privadas de todo o país. Mais de 2 milhões de estudantes das 27 unidades federativas participam das etapas classificatórias em cada estado.