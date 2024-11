Reunião com vice-presidência do Brasil marca primeiro dia do Estado na COP29

Representantes do Estado desembarcaram, nesta quarta-feira (13/11), em Baku, no Azerbaijão, onde acontece a 29ª edição da Conferência do Clima da Organização das Nações Unidas (COP29). O primeiro compromisso da titular da Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema), Marjorie Kauffmann, que representa o governo no evento internacional, foi uma reunião com o vice-presidente Geraldo Alckmin, ministros e representantes da sociedade civil.

O encontro, de acesso restrito, ocorreu em uma das salas que compõem as estruturas na área do Estádio Olímpico montadas especialmente para o evento. Além do vice-presidente, estiveram presentes as ministras de Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA), Marina Silva, e dos Povos Indígenas, Sonia Guajajara, além do ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira.

Na reunião, o governo federal antecipou informações sobre as novas metas do país para o atingimento da neutralidade de carbono e ouviu os pedidos da sociedade civil organizada. Marjorie foi a única secretária de Estado presente.

“O convite recebido demonstra o quanto o Rio Grande do Sul está incluído na composição das metas e principalmente na busca por resultados para a adaptação e a resiliência. Os projetos são capitaneados pelo Proclima2050, programa lançado pelo governador Eduardo Leite no ano passado”, explica Marjorie, que também representou a vice-presidência do Iclei Global, instituição não governamental que apoia governos locais para o cumprimento das metas climáticas.

Novas metas

Após o encontro, o Brasil entregou antecipadamente ao secretário-executivo da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (UNFCCC), Simon Stiell, a Contribuição Nacionalmente Determinada (NDC) do país. O documento estabelece uma nova meta climática alinhada ao Acordo de Paris. A atualização da NDC define a meta de reduzir as emissões líquidas de gases de efeito estufa do Brasil entre 59% e 67% até 2035.

A conferência do clima da ONU começou na segunda-feira (11/11) e vai até 22 de novembro. Durante a programação, uma série de agendas está prevista para a comitiva gaúcha, liderada por Marjorie.

Na quinta-feira (14/11), ocorrerá o lançamento do Roadmap Climático, uma plataforma desenvolvida pelo Estado que irá mapear as ações dos municípios do Rio Grande do Sul relacionadas às mudanças climáticas. O sistema irá garantir um banco de dados para subsidiar o governo no desenvolvimento de políticas públicas de mitigação, adaptação e resiliência a nível local.