Estado lança Roadmap Climático durante assembleia da Under2 na Conferência do Clima (COP29)

A assembleia geral da coalizão Under2, realizada nesta quinta-feira (14/11) em um hotel de Baku, no Azerbaijão, foi o momento escolhido pelo Rio Grande do Sul para lançar sua nova ferramenta de suporte para adaptação às mudanças do clima: o Roadmap Climático . Em frente a uma plateia selecionada, composta por autoridades mundiais, a secretária do Meio Ambiente e Infraestrutura, Marjorie Kauffmann, falou sobre a plataforma que terá papel fundamental nas políticas públicas estaduais.

O projeto da plataforma é focado nos municípios gaúchos, que terão a missão de colaborar com a plataforma respondendo a um questionário enviado a cada Comissão Municipal de Mudanças Climáticas. Os dados recebidos são lançados automaticamente em um sistema, que fará o mapeamento das ações que já ocorrem localmente.

“Lançar o Roadmap Climático aqui, durante a Conferência do Clima (COP29), para este público, foi uma escolha estratégica para que o mundo tome conhecimento desta importante entrega do Governo do Rio Grande do Sul. O projeto integra os 497 municípios gaúchos para atingirmos juntos as metas climáticas, alcançando a adaptação para a resiliência com o envolvimento de todos os níveis de governança. O projeto contou com o reconhecimento do Under2, essa importante instituição, que financiou parte da plataforma”, afirmou Marjorie Kauffmann.

A coalizão Under2, com sede administrativa em Londres, no Reino Unido, é uma organização global gerida pelo Climate Group. O Rio Grande do Sul faz parte da coalizão desde 2022, quando o governador Eduardo Leite assinou o Memorando de Entendimento de Liderança Climática Global. A instituição destina recursos para projetos de mitigação e adaptação à mudança climática nos países em desenvolvimento.

O projeto Roadmap Climático foi um dos selecionados pelo Conselho Consultivo do Future Fund, vinculado à Under2, para receber recursos internacionais. A plataforma foi desenvolvida em oito eixos: administrativo, governança, inventário de gases de efeito estufa (GEE), análise de riscos e vulnerabilidade, plano de ação climática, educação para a sustentabilidade, atos normativos, e programas e projetos. O desenvolvimento da ferramenta ocorreu em aproximadamente seis meses.

“A intenção da plataforma não é fazer um ranqueamento, mas sim dar subsídios para que o Estado conheça a realidade de cada região e possa atuar em políticas públicas específicas. É uma plataforma colaborativa e nós contamos com a informação dos municípios nessa construção”, explicou a coordenadora da Assessoria do Clima da Sema,Daniela Lara. Ela acrescentou que os dados serão importantes para o desenvolvimento da governança climática, que está em andamento no Estado.

A plataforma, desenvolvida pela Assessoria do Clima da Sema, contou com a parceria da Secretaria do Planejamento, Governança e Gestão, por meio da Infraestrutura Estadual de Dados Espaciais, e da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul.